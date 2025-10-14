Уничтожено 69 из 96 вражеских дронов, есть попадания на 7 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 14 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Ночью враг атаковал Кировоградщину: повреждены здания, изменен график поездов. ФОТО

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - отметили в Воздушных силах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают ВС.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ