Знешкоджено 69 із 96 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 14 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - зазначили у Повітряних силах.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують ПС.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

