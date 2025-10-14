Вночі ворог атакував Кіровоградщину: пошкоджені будівлі, змінено графік поїздів. ФОТО

Внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру Кіровоградщини знеструмлено 5 населених пунктів. "Укрзалізниця" змінила маршрути кількох приміських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Андрія Райковича та АТ "Укрзалізниця".

"Ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області – цього разу на території Долинської та Новопразької громад. За попередніми даними, жертв немає, однак пошкоджено будівлі та знеструмлено п’ять населених пунктів. Пожежі вже ліквідовані", - повідомив Райкович

Через обстріл змінився рух приміських поїздів:

№6035/6036 курсуватиме за маршрутом Помічна – Долинська (замість Помічна – Знам’янка, без заїзду до Тимкового);

№6041 Долинська – Помічна;

№6466/6455 Висунь – П’ятихатки (замість Тимкове – П’ятихатки);

№6487 Кривий Ріг – Висунь (замість Кривий Ріг – Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове – Кривий Ріг).

Тимчасово не курсуватимуть:

№6039 Долинська – Тимкове;

№6040 Тимкове – Долинська.

