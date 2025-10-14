Вночі ворог атакував Кіровоградщину: пошкоджені будівлі, змінено графік поїздів. ФОТО
Внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру Кіровоградщини знеструмлено 5 населених пунктів. "Укрзалізниця" змінила маршрути кількох приміських поїздів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Андрія Райковича та АТ "Укрзалізниця".
"Ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області – цього разу на території Долинської та Новопразької громад. За попередніми даними, жертв немає, однак пошкоджено будівлі та знеструмлено п’ять населених пунктів. Пожежі вже ліквідовані", - повідомив Райкович
Через обстріл змінився рух приміських поїздів:
-
№6035/6036 курсуватиме за маршрутом Помічна – Долинська (замість Помічна – Знам’янка, без заїзду до Тимкового);
-
№6041 Долинська – Помічна;
-
№6466/6455 Висунь – П’ятихатки (замість Тимкове – П’ятихатки);
-
№6487 Кривий Ріг – Висунь (замість Кривий Ріг – Тимкове);
-
№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове – Кривий Ріг).
Тимчасово не курсуватимуть:
- №6039 Долинська – Тимкове;
- №6040 Тимкове – Долинська.
