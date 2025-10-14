Ночью враг атаковал Кировоградскую область: повреждены здания, изменен график поездов

Фото: Нацполіція

В результате атаки РФ на критическую инфраструктуру Кировоградщины обесточены 5 населенных пунктов. "Укрзализныця" изменила маршруты нескольких пригородных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОГА Андрея Райковича и АО "Укрзализныця".

"Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Кировоградской области - на этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. По предварительным данным, жертв нет, однако повреждены здания и обесточены пять населенных пунктов. Пожары уже ликвидированы", - сообщил Райкович

Из-за обстрела изменилось движение пригородных поездов:

№6035/6036 будет курсировать по маршруту Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка, без заезда в Тимково);

№6041 Долинская - Помошная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Временно не будут курсировать:

№6039 Долинская - Тимково;

№6040 Тимково - Долинская.

