Ночью враг атаковал Кировоградскую область: повреждены здания, изменен график поездов
В результате атаки РФ на критическую инфраструктуру Кировоградщины обесточены 5 населенных пунктов. "Укрзализныця" изменила маршруты нескольких пригородных поездов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОГА Андрея Райковича и АО "Укрзализныця".
"Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Кировоградской области - на этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. По предварительным данным, жертв нет, однако повреждены здания и обесточены пять населенных пунктов. Пожары уже ликвидированы", - сообщил Райкович
Из-за обстрела изменилось движение пригородных поездов:
№6035/6036 будет курсировать по маршруту Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка, без заезда в Тимково);
№6041 Долинская - Помошная;
№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
№6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).
Временно не будут курсировать:
- №6039 Долинская - Тимково;
- №6040 Тимково - Долинская.
