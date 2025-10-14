Убийство подростка на фуникулере: Косов подал апелляцию на пожизненный приговор
Экс-сотрудник УГО Артем Косов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на фуникулере в Киеве, подал апелляцию на приговор Шевченковского райсуда Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Офисе генпрокурора.
Шевченковский районный суд Киева в сентябре признал виновным бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
Во время судебных дебатов сторона защиты согласилась с тяжестью преступления, но не признала инкриминируемое умышленное убийство, а настояла на убийстве по неосторожности.
Обвиняемый Артем Косов в последнем слове признал вину и покаялся. Он заявил, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно
Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, отметив, что ему грозит пожизненное заключение. 22 сентября сотрудника УГО Косова приговорили к пожизненному заключению.
Краще б довічне давали тим, хто наводить кацапські ракети - бо там явно умисні дії, через які гинуть люди.
Все має бути за законом. Тут не було умисного вбивства - було саме вбивство з необорежності - той покарання має бути саме за вбивство з необережності.