Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
Убийство подростка на фуникулере: Косов подал апелляцию на пожизненный приговор

Убийство на фуникулере. Объявлен приговор Косову

Экс-сотрудник УГО Артем Косов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на фуникулере в Киеве, подал апелляцию на приговор Шевченковского райсуда Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Офисе генпрокурора.

Шевченковский районный суд Киева в сентябре признал виновным бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Во время судебных дебатов сторона защиты согласилась с тяжестью преступления, но не признала инкриминируемое умышленное убийство, а настояла на убийстве по неосторожности.

Обвиняемый Артем Косов в последнем слове признал вину и покаялся. Он заявил, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, отметив, что ему грозит пожизненное заключение. 22 сентября сотрудника УГО Косова приговорили к пожизненному заключению.

убийство (6627) фуникулер (38) Офис Генпрокурора (2703)
+10
Довічне там немає за що давати. Убивство з необережності - там не має навіть варіанту "довічне ув'язнення".
Краще б довічне давали тим, хто наводить кацапські ракети - бо там явно умисні дії, через які гинуть люди.
14.10.2025 13:14 Ответить
+5
Українське кривосуддя, Зайцеві за вбивство 6 чоловік дали 10 років, а за одного довічне
14.10.2025 13:30 Ответить
+4
Чому грамоту? Покарання за законом за статьтєю 119 кк - 5 років позбавлення волі.
Все має бути за законом. Тут не було умисного вбивства - було саме вбивство з необорежності - той покарання має бути саме за вбивство з необережності.
14.10.2025 13:25 Ответить
Так,довічне це занадто. Повісити та і все.
14.10.2025 12:45 Ответить
Який кат пропав.
14.10.2025 13:45 Ответить
Мда... той рідкісний випадок, коли всім було б краще, якби замість штовханини чувак просто набив тому підлітку лице. І підліток був би живий і чувак би отримав максимум догану якусь.
14.10.2025 13:02 Ответить
Довічне там немає за що давати. Убивство з необережності - там не має навіть варіанту "довічне ув'язнення".
Краще б довічне давали тим, хто наводить кацапські ракети - бо там явно умисні дії, через які гинуть люди.
14.10.2025 13:14 Ответить
Тобто тіло набухалось, спитало с тіпа "за зачіску" і чому той не служить, вбило його по необережності, то може йому ще грамоту тадть?
14.10.2025 13:18 Ответить
Чому грамоту? Покарання за законом за статьтєю 119 кк - 5 років позбавлення волі.
Все має бути за законом. Тут не було умисного вбивства - було саме вбивство з необорежності - той покарання має бути саме за вбивство з необережності.
14.10.2025 13:25 Ответить
Ні, ст. 119 ККУ тут не піде. Ст. 121 ч. 2 саме то. Однак, чому дивуватись.
14.10.2025 13:43 Ответить
Українське кривосуддя, Зайцеві за вбивство 6 чоловік дали 10 років, а за одного довічне
14.10.2025 13:30 Ответить
Чому не відкрили кримінальну справа що до застосування небезпечних будматеріалів у громадському місці, за пів року до події виділялись кошти на ремонт
14.10.2025 13:25 Ответить
Цікаво, що за суддя, на якого натовп так легко натиснув і "вбивство з необережності" перетворилось на умисне вбивство ще й по ч. 2.
14.10.2025 13:59 Ответить
 
 