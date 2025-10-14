УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9856 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
938 7

Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав апеляцію на довічний вирок

Вбивство на фунікулері. Оголошено вирок Косову

Експрацівник УДО Артем Косов, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на фунікулері в Києві, Артем подав апеляцію на вирок Шевченківського райсуду Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в Офісі генпрокурора.

Шевченківський районний суд Києва у вересні визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів сторона захисту погодилася з тяжкістю злочину, але не визнала інкриміноване умисне вбивство, а наполягла на вбивстві з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, зазначивши, що йому загрожує довічне ув’язнення. 22 вересня працівника УДО Косова засудили до довічного ув’язнення.

Автор: 

вбивство (3230) фунікулер (64) Офіс Генпрокурора (3504)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,довічне це занадто. Повісити та і все.
показати весь коментар
14.10.2025 12:45 Відповісти
Мда... той рідкісний випадок, коли всім було б краще, якби замість штовханини чувак просто набив тому підлітку лице. І підліток був би живий і чувак би отримав максимум догану якусь.
показати весь коментар
14.10.2025 13:02 Відповісти
Довічне там немає за що давати. Убивство з необережності - там не має навіть варіанту "довічне ув'язнення".
Краще б довічне давали тим, хто наводить кацапські ракети - бо там явно умисні дії, через які гинуть люди.
показати весь коментар
14.10.2025 13:14 Відповісти
Тобто тіло набухалось, спитало с тіпа "за зачіску" і чому той не служить, вбило його по необережності, то може йому ще грамоту тадть?
показати весь коментар
14.10.2025 13:18 Відповісти
Чому грамоту? Покарання за законом за статьтєю 119 кк - 5 років позбавлення волі.
Все має бути за законом. Тут не було умисного вбивства - було саме вбивство з необорежності - той покарання має бути саме за вбивство з необережності.
показати весь коментар
14.10.2025 13:25 Відповісти
Українське кривосуддя, Зайцеві за вбивство 6 чоловік дали 10 років, а за одного довічне
показати весь коментар
14.10.2025 13:30 Відповісти
Чому не відкрили кримінальну справа що до застосування небезпечних будматеріалів у громадському місці, за пів року до події виділялись кошти на ремонт
показати весь коментар
14.10.2025 13:25 Відповісти
 
 