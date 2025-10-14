Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав апеляцію на довічний вирок

Експрацівник УДО Артем Косов, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на фунікулері в Києві, Артем подав апеляцію на вирок Шевченківського райсуду Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в Офісі генпрокурора.

Шевченківський районний суд Києва у вересні визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів сторона захисту погодилася з тяжкістю злочину, але не визнала інкриміноване умисне вбивство, а наполягла на вбивстві з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, зазначивши, що йому загрожує довічне ув’язнення. 22 вересня працівника УДО Косова засудили до довічного ув’язнення.