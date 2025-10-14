РУС
Испания планирует отказаться от российского СПГ к 2027 году, - Reuters

іспанія

Испанская газовая компания Enagas заявила о готовности прекратить использование российского сжиженного природного газа (СПГ) уже к 2027 году и заместить его американским газом.

Об этом сообщил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Европейский Союз обсуждает план постепенного отказа от импорта российской нефти и газа до января 2028 года, а также возможный запрет на российский СПГ с 2027 года. Цель этих мер - сократить доходы Кремля, которые финансируют войну против Украины.

Гонсало отметил, что инфраструктура Enagas позволяет работать без российского газа, а система сертификации уже отслеживает происхождение поставок СПГ. Компания требует, чтобы поставщики указывали страну происхождения грузов, которые проходят таможенные проверки.

Прекращение поставок российского СПГ будет компенсировано американским газом, а рынок сжиженного газа достаточно гибкий для замещения потерь. Исключения для крупных поставщиков с более 5 млрд кубометров в год позволят быстро интегрировать альтернативные источники.

Автор: 

Тобто рік ще будуть гребти точно, а далі плани можуть змінюватися
14.10.2025 15:06 Ответить
Маньяна -- «Mañana» с испанского дословно переводится как «завтра» или «утро». Однако в зависимости от контекста оно может означать «когда-нибудь», «потом», или нести культурный смысл «расслабься, не спеши».
14.10.2025 15:07 Ответить
 
 