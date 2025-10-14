Іспанія планує відмовитися від російського СПГ до 2027 року, - Reuters

Іспанська газова компанія Enagas заявила про готовність припинити використання російського скрапленого природного газу (СПГ) вже до 2027 року та замістити його американським газом.

Про це повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв’ю агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Європейський Союз обговорює план поступової відмови від імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, а також можливу заборону на російський СПГ з 2027 року. Мета цих заходів - скоротити доходи Кремля, які фінансують війну проти України.

Гонсало зазначив, що інфраструктура Enagas дозволяє працювати без російського газу, а система сертифікації вже відстежує походження поставок СПГ. Компанія вимагає, щоб постачальники вказували країну походження вантажів, які проходять митні перевірки.

Припинення постачань російського СПГ буде компенсоване американським газом, а ринок скрапленого газу достатньо гнучкий для заміщення втрат. Винятки для великих постачальників з понад 5 млрд кубометрів на рік дозволять швидко інтегрувати альтернативні джерела.

