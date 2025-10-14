"Укрэнерго" ввело экстренные отключения на Днепропетровщине, Донетчине, Сумщине и части Киевщины

Вечером 14 октября в нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК

По команде Укрэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале", - отметили в ДТЭК.

Также сообщают, что по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.