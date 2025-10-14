"Укрэнерго" ввело экстренные отключения на Днепропетровщине, Донетчине, Сумщине и части Киевщины
Вечером 14 октября в нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК
По команде Укрэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) применены экстренные отключения.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале", - отметили в ДТЭК.
Также сообщают, что по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вал стен
показать весь комментарий14.10.2025 18:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Malloy Kumpfer
показать весь комментарий14.10.2025 18:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий14.10.2025 18:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Malloy Kumpfer
показать весь комментарий14.10.2025 18:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль