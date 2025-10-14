РУС
"Укрэнерго" ввело экстренные отключения на Днепропетровщине, Донетчине, Сумщине и части Киевщины

Вечером 14 октября в нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК

По команде Укрэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале", - отметили в ДТЭК.

Также сообщают, что по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений.

Здраствуй опа новий год
14.10.2025 18:30 Ответить
Сначала отчитались что все исправили, а теперь можно отключать. )
14.10.2025 18:49 Ответить
Відновили електропостачання. А "ісправлять" таке обладнання можна місяцями і роками
14.10.2025 18:52 Ответить
Да хоть в лоб хоть по лбу. Электричество или есть или его нет. А кто там что исправляет или видновлюэ это уже игра слов.
14.10.2025 18:57 Ответить
 
 