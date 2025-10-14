"Укренерго" запровадило екстрені відключення у дев’яти областях (оновлено)

Увечері 14 жовтня в кількох областях України запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення, повідомляє компанія "Укренерго".



За даними компанії, у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, а на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах, додають в "Укренерго".