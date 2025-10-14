УКР
"Укренерго" запровадило екстрені відключення у дев’яти областях (оновлено)

відключення

Увечері 14 жовтня в кількох областях України запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення, повідомляє компанія "Укренерго".

За даними компанії, у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі, а на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ запропонувало план відновлення живлення окупованої ЗАЕС у два етапи, – АР

Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах, додають в "Укренерго".

Київська область Сумська область Донецька область електроенергія Укренерго Дніпропетровська область
Здраствуй опа новий год
14.10.2025 18:30 Відповісти
Сначала отчитались что все исправили, а теперь можно отключать. )
14.10.2025 18:49 Відповісти
Відновили електропостачання. А "ісправлять" таке обладнання можна місяцями і роками
14.10.2025 18:52 Відповісти
Да хоть в лоб хоть по лбу. Электричество или есть или его нет. А кто там что исправляет или видновлюэ это уже игра слов.
14.10.2025 18:57 Відповісти
Ну вам, я бачу, точно що в лоба, що по лобі. Електрику відновили і це факт і вона була скрізь, через перевантаження запровадили відключення електроенергії (що логічно). Що не так? Ах, чарівну пілюлю енергетики не застосували, вибачте. Забули написати, що електроенергії вистачає - її продають. Чим менше генерації, чим менше переріз і кількість ЛЕП - тим більше енергії. Дивіться - не переплутайте
14.10.2025 19:17 Відповісти
Відновили -це коли струм є в мережі! А якщо його не має то не відновили...Нащо ти потієш кучу нікому непотрібних слів вживаєш...Не роби з себе клоуна...Якщо є проблеми-значить не відновили.Людина просто каже -не потрібно брехати і все.А ти тут "мараХфон" устроїв.Твою пургу і без тебе нам мараХфон подає.
14.10.2025 20:01 Відповісти
Так струм і був в мережі після відновлення
14.10.2025 20:17 Відповісти
 
 