МАГАТЭ предложило план восстановления питания оккупированной ЗАЭС в два этапа, – АР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает восстановить внешнее электроснабжение оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС) в два этапа.

По данным источников агентства Associated Press, во время первого этапа МАГАТЭ предлагает создать зону прекращения огня радиусом 1,5 километра, чтобы отремонтировать линию "Днепровская" напряжением 750 КВт, которую повредили на подконтрольной оккупантам территории, передает Liga.net.

На втором этапе предлагают создать еще одну зону прекращения огня, чтобы отремонтировать резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 КВт на подконтрольной правительству Украины территории.

При этом представители МАГАТЭ должны были бы присутствовать во время ремонтных работ, которые планировали провести в период с 11 по 17 октября, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось AP.

Однако, по словам собеседника агентства среди европейских дипломатов, хотя украинская сторона предоставила необходимые гарантии безопасного проезда ремонтных бригад, Россия не предоставила таких гарантий вовремя для начала работ согласно этому графику.

МАГАТЭ отказалось комментировать сроки, отметив лишь, что глава агентства Рафаэль Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами", чтобы восстановить электроснабжение и "помочь предотвратить ядерную аварию".

Как сообщалось, 23 сентября в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это уже десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами, заявили в Минэнерго. Он стал самым длинным - с тех пор ЗАЭС работает в изолированном режиме, а электроэнергию для нужд станции производят генераторы.

8 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила провести одновременный ремонт линий электропередачи для восстановления электроснабжения Запорожской АЭС с обеих сторон фронта.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети.

Он призвал международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" на оккупированной Запорожской АЭС незаконными, неприемлемыми и критически опасными и оказать давление на Россию.