В Киеве частично пропало электричество из-за перегрузки сети, - КГГА

В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

"Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения", - заверили в КГГА.

Также читайте: "Укрэнерго" ввело экстренные отключения в девяти областях (обновлено)