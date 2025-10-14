В Киеве частично пропало электричество из-за перегрузки сети, - КГГА
В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
"Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения", - заверили в КГГА.
Не для того мами квіточки ростили, щоб вони при 20 градусах у приміщенні мерзли.
У мене зараз 22,7 без жодного обігріву.
Мухи окремо котлєти окремо.
Сами мабуть з тіх хто масляні батареє на пару трійку кВт вмикнули?
ну, че ж не підари ********!
це, оті невдячні посполиті, кияни та гості столиці!
а, от як що б підари, то зе!скоморох, як дав би у відповідь!
москва палай!
От, як у серпні 2024 з лайна та гілок відновили, так у тому стані і залишили, що від одного удару все знов посипалося.
Ну дійсно вражаючий результат діяльності...
Не може бути, бо особисто Ze з 5-5 мннеджерпми зпвгоспом дЕрьмаком та міндичами щоразу після влучання беруть лопати до рук і швидко все відновлюють.
Апостол Петро (до мирських справ стосунку не має)
Сагайдачний Петро (про електрику взагалі не знав)
Петро І (спец по "вікнам в Європи", а не по електиці)
Порошенко Петро (до "рубильника" не має відношення вже сьомий рік)
Дядько Петро (сантехніх в сусідньому ЖЕКу)
Дід Петро (пенсіонер, що ледве ходить)
Сіярто Петер/Петро (взагалі з Угрощини)
Павел Петр (тому і своїх проблем вистачає, особливо після нещодавніх виборів)
Кого саме?