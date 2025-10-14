У Києві частково зникло світло через перевантаження мережі, - КМДА

У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

"Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", - запевнили в КМДА.

Також читайте: "Укренерго" запровадило екстрені відключення у дев’яти областях (оновлено)