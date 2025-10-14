УКР
2 513 36

У Києві частково зникло світло через перевантаження мережі, - КМДА

Взимку світла в Україні може не бути до 20 годин

У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

"Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", - запевнили в КМДА.

Також читайте: "Укренерго" запровадило екстрені відключення у дев’яти областях (оновлено)

КМДА (2413) вимкнення (150) електроенергія (6445)
+5
Зникло бо багато тіх хто у 22 відразу здристнув з Києва а зараз повернувся і замість того шоб одягтись теплійше врубають на повну електроопалювальні прилади. Нащідки Шарікова вони повсюди у нас.
14.10.2025 20:44 Відповісти
+5
А в Моцкві чому не зникло світло, а Зеля? Ти ж обіцяв що якщо в Київі не буде світла то в моцкві теж
14.10.2025 20:53 Відповісти
+5
Не путін винен, і навіть не зрадники і не мародери (що гроші на бетонний захист - кладуть у кищеню) винні, а кияни ? Це потужно)
14.10.2025 20:54 Відповісти
Зникло бо багато тіх хто у 22 відразу здристнув з Києва а зараз повернувся і замість того шоб одягтись теплійше врубають на повну електроопалювальні прилади. Нащідки Шарікова вони повсюди у нас.
14.10.2025 20:44 Відповісти
Саме так.
Не для того мами квіточки ростили, щоб вони при 20 градусах у приміщенні мерзли.
14.10.2025 20:49 Відповісти
На скількі відомо в Київі вночі буде не 20 градусів, 4, і без отеплення, так що не тринди.
14.10.2025 21:20 Відповісти
20 градусах у приміщенні

У мене зараз 22,7 без жодного обігріву.
14.10.2025 21:26 Відповісти
Ну так, включив кондиционер і вже 22,7, так може через такіх як ти вимикають електрику, які споживають багато електрики,а не тих хто повірив у Країну і приїхав із за кордону, але не у всіх є зараз електрика і тим паче кондиціонери, а то що при 4 градусах плюс холодний вітер без отеплення і без кондиціонера 22,7 градусів у квартирі не може бути.
14.10.2025 21:40 Відповісти
Не путін винен, і навіть не зрадники і не мародери (що гроші на бетонний захист - кладуть у кищеню) винні, а кияни ? Це потужно)
14.10.2025 20:54 Відповісти
Щось ви все до купи склали.
Мухи окремо котлєти окремо.
Сами мабуть з тіх хто масляні батареє на пару трійку кВт вмикнули?
14.10.2025 21:07 Відповісти
Або просто вмикнули на підзарядку китайські електромобілі в розетки. Таким чином наші вороги отримують не тільки гроші за китайський хлам який ввозять по 0 митам, на відміну від європейських авто, а ще й гарно просаджують енергію якої в нас і так не вистачає. Нагадаю, що Україна лідирує в Європі по темпам завозу електромобілів в країну.
14.10.2025 20:58 Відповісти
За таку ціну? та ну нах
14.10.2025 21:06 Відповісти
Так, ціни конськи. Ну, то Ze презент Гудку зробив шоб йому з сином призивного віку на комуналку у Лондоні вистачало.
14.10.2025 21:12 Відповісти
А чого, у тому що зникла електрика не виннні 73% ?,- дивно, ваша пісня хороша , починай значалу. А, я зрозумів, 73% , шарікови мабуть по твоєму це одне і теж.
14.10.2025 21:47 Відповісти
Так, днсь так, однакові.
14.10.2025 21:50 Відповісти
нє!
ну, че ж не підари ********!
це, оті невдячні посполиті, кияни та гості столиці!
а, от як що б підари, то зе!скоморох, як дав би у відповідь!
москва палай!
14.10.2025 20:46 Відповісти
Так начебто БЛА ще летять на Київ, а світло вже згасло, видно Петро не той рубильник виключив.....
14.10.2025 20:49 Відповісти
Звісно: і напередодні не було масованого удару по енергетиці
14.10.2025 21:03 Відповісти
А до цього рік Мігенерго було у сплячці.

От, як у серпні 2024 з лайна та гілок відновили, так у тому стані і залишили, що від одного удару все знов посипалося.
14.10.2025 21:24 Відповісти
Який рік? Був масований ракетно-дроновий удар пару діб тому, пошкоджено багато об'єктів енергетики. Вам вірно написали - такі речі ремонтуються місяцями і може роками
14.10.2025 21:26 Відповісти
Тобто, 3 роки потужної ********* з усіх прасок і один наліт поставив хрест на всьому?

Ну дійсно вражаючий результат діяльності...
14.10.2025 21:38 Відповісти
Місяцами!?
Не може бути, бо особисто Ze з 5-5 мннеджерпми зпвгоспом дЕрьмаком та міндичами щоразу після влучання беруть лопати до рук і швидко все відновлюють.
14.10.2025 21:47 Відповісти
Досрочно на упередження ай молодці.
14.10.2025 21:04 Відповісти
А якого саме Петра ви маєте на увазі:
Апостол Петро (до мирських справ стосунку не має)
Сагайдачний Петро (про електрику взагалі не знав)
Петро І (спец по "вікнам в Європи", а не по електиці)
Порошенко Петро (до "рубильника" не має відношення вже сьомий рік)
Дядько Петро (сантехніх в сусідньому ЖЕКу)
Дід Петро (пенсіонер, що ледве ходить)
Сіярто Петер/Петро (взагалі з Угрощини)
Павел Петр (тому і своїх проблем вистачає, особливо після нещодавніх виборів)

Кого саме?
14.10.2025 21:10 Відповісти
Нашого звичайного рядового, чергового диспетчера, а ім'я може бути любе; Петро, Микола,Тарас,.....
14.10.2025 21:38 Відповісти
Прочитал. Поднялся с дивана начал аплодировать.
Великолепно. 100 баллов.
14.10.2025 22:10 Відповісти
схоже хреново відремонтували .. от і накрилось
14.10.2025 20:50 Відповісти
Такі ремонти йдуть ВІД декількох місяців при легких пошкодженнях. А те що робиться швидко - то лише тимчасове перекидання на інші лінії та джерела.
14.10.2025 21:17 Відповісти
Дякую за адекватний коментар... Сподіваюся, що більшість коментаторів просто жартують
14.10.2025 21:18 Відповісти
А в Моцкві чому не зникло світло, а Зеля? Ти ж обіцяв що якщо в Київі не буде світла то в моцкві теж
14.10.2025 20:53 Відповісти
Бо Кличко і порох винний
14.10.2025 21:02 Відповісти
Вы должны помнить широко анонсированный ответ на раздачу кацапских паспортов в ЛДНР. А мы, а мы, мы тоже будем раздавать украинские паспорта россиянам. Вот. Шах и мат тебе, Москва.
14.10.2025 22:14 Відповісти
Якщо в Києві зникло, значить десь з'явилось.
14.10.2025 21:01 Відповісти
Закони Омма треба чтiть!
14.10.2025 21:11 Відповісти
Дядько Ом був чоткій паца
14.10.2025 21:15 Відповісти
Оммм...Амперрр...Вольттт...
14.10.2025 21:15 Відповісти
 
 