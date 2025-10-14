У Києві частково зникло світло через перевантаження мережі, - КМДА
У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.
Зазначається, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.
"Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання", - запевнили в КМДА.
Топ коментарі
+5 Старый зольдат
показати весь коментар14.10.2025 20:44 Відповісти Посилання
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар14.10.2025 20:53 Відповісти Посилання
+5 Redcar Ukraine
показати весь коментар14.10.2025 20:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не для того мами квіточки ростили, щоб вони при 20 градусах у приміщенні мерзли.
У мене зараз 22,7 без жодного обігріву.
Мухи окремо котлєти окремо.
Сами мабуть з тіх хто масляні батареє на пару трійку кВт вмикнули?
ну, че ж не підари ********!
це, оті невдячні посполиті, кияни та гості столиці!
а, от як що б підари, то зе!скоморох, як дав би у відповідь!
москва палай!
От, як у серпні 2024 з лайна та гілок відновили, так у тому стані і залишили, що від одного удару все знов посипалося.
Ну дійсно вражаючий результат діяльності...
Не може бути, бо особисто Ze з 5-5 мннеджерпми зпвгоспом дЕрьмаком та міндичами щоразу після влучання беруть лопати до рук і швидко все відновлюють.
Апостол Петро (до мирських справ стосунку не має)
Сагайдачний Петро (про електрику взагалі не знав)
Петро І (спец по "вікнам в Європи", а не по електиці)
Порошенко Петро (до "рубильника" не має відношення вже сьомий рік)
Дядько Петро (сантехніх в сусідньому ЖЕКу)
Дід Петро (пенсіонер, що ледве ходить)
Сіярто Петер/Петро (взагалі з Угрощини)
Павел Петр (тому і своїх проблем вистачає, особливо після нещодавніх виборів)
Кого саме?
Великолепно. 100 баллов.