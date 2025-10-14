Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу против оппозиции, которая приобретает "странные формы".

Об этом говорится в материале немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung "Без перспективы мира", информирует Цензор.НЕТ.

"В то время, когда Украина находится под внешней угрозой, как никогда ранее с момента освобождения от советской оккупации, правительство Зеленского ведет внутриполитическую борьбу против оппозиции, которая приобретает странные формы.

Оно вводит санкции против оппозиционных политиков, запрещает выезд членам парламента, отстраняет губернаторов и мэров, которые ему не нравятся, и - поскольку выборы не проводятся во время военного положения - назначает собственных доверенных лиц. Его правительство оправдывает жесткие меры, утверждая, что это решения, необходимые во время войны, но политические соображения относительно послевоенного периода, очевидно, также играют свою роль", - пишет автор статьи Стефан Локк.

При этом издание отмечает, что украинская оппозиция "твердо стоит на защите Зеленского и смыкает ряды, сталкиваясь с внешними атаками".

"Поэтому было бы логично, как и желает значительная часть украинского общества: объединить лучшие умы страны и все силы правительства с добрыми намерениями, чтобы совместно противостоять экзистенциальной угрозе стране извне", - пишет Frankfurter Allgemeine.

