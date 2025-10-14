РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5746 посетителей онлайн
Новости
3 142 17

Зеленский ведет борьбу против оппозиции, которая приобретает странные формы, - Frankfurter Allgemeine

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу против оппозиции, которая приобретает "странные формы".

Об этом говорится в материале немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung "Без перспективы мира", информирует Цензор.НЕТ.

"В то время, когда Украина находится под внешней угрозой, как никогда ранее с момента освобождения от советской оккупации, правительство Зеленского ведет внутриполитическую борьбу против оппозиции, которая приобретает странные формы.

Оно вводит санкции против оппозиционных политиков, запрещает выезд членам парламента, отстраняет губернаторов и мэров, которые ему не нравятся, и - поскольку выборы не проводятся во время военного положения - назначает собственных доверенных лиц. Его правительство оправдывает жесткие меры, утверждая, что это решения, необходимые во время войны, но политические соображения относительно послевоенного периода, очевидно, также играют свою роль", - пишет автор статьи Стефан Локк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

При этом издание отмечает, что украинская оппозиция "твердо стоит на защите Зеленского и смыкает ряды, сталкиваясь с внешними атаками".

"Поэтому было бы логично, как и желает значительная часть украинского общества: объединить лучшие умы страны и все силы правительства с добрыми намерениями, чтобы совместно противостоять экзистенциальной угрозе стране извне", - пишет Frankfurter Allgemeine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для вступления в ЕС Украина должна отменить санкции против представителей оппозиции и сохранять плюрализм в Раде, - евродепутат Галер

Автор: 

Зеленский Владимир (22255) оппозиция (5337)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
вони не дивні - це диктатура
показать весь комментарий
14.10.2025 23:39 Ответить
+14
показать весь комментарий
14.10.2025 23:59 Ответить
+12
Надеюсь он получит все что за лужил
показать весь комментарий
14.10.2025 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь он получит все что за лужил
показать весь комментарий
14.10.2025 23:38 Ответить
Мудрый нарід - проголосує за нього ще раз щоб вже добити ...

показать весь комментарий
14.10.2025 23:43 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 23:59 Ответить
вони не дивні - це диктатура
показать весь комментарий
14.10.2025 23:39 Ответить
Зелена зграя цінує і захищає тільки своіх ,
а опозиційні депутати , мери і губернатори перешкоджають
їм безжалісно красти і жити на широку року в краіні ,
де йде страшна війна !!
показать весь комментарий
14.10.2025 23:47 Ответить
На широку ногу )
показать весь комментарий
14.10.2025 23:48 Ответить
Скажите просто - Он всеми силами вредит Украине.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:51 Ответить
...и любыми способами.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:53 Ответить
Пох! Головне зебидло задоволене, Санич царським указом положив на Конституцію і позбавив громадянства Трухільйо. Шоу вдалось, наслідки не важливі
показать весь комментарий
14.10.2025 23:54 Ответить
Ага самое жесткое он поступил с студентами 18-22 года которые вышли против него на митинг, взял и жёстко наказал, отправив в Европу
показать весь комментарий
14.10.2025 23:55 Ответить
Тобто обнулив нашу армію , виб@ядок !!
показать весь комментарий
15.10.2025 00:01 Ответить
Зеленский под Лукашенко косит. такая грязь совковая...
показать весь комментарий
15.10.2025 00:09 Ответить
Так він же прийшов на один безстроковий термін.
Які ще можуть бути вибори???
показать весь комментарий
15.10.2025 00:10 Ответить
Ага! Щас! Осьо Зєлєнскій всіх об'єднає і поділиться владою! Дудки! Всіх - башато, а влада - вона ж то одна! Та й бабла на всіх не вистачить! Так що Зєлєнскій а) нє лох, б) нікому нічєго нє должОн!
показать весь комментарий
15.10.2025 00:24 Ответить
Вирішив пошукати, що ж там було у серіалі з Голобородько...

Військовий епізод:

Один з епізодів у серіалі показує, як військові виступають проти президента, вимагаючи його відставки.

Тепер я знаю, чому ЗЄ так сцить військових.
показать весь комментарий
15.10.2025 00:37 Ответить
Ну бо Труханова ми до сьогодні не бачили і не прикривали. Цирк
показать весь комментарий
15.10.2025 01:04 Ответить
 
 