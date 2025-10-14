УКР
Зеленський веде боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм, - Frankfurter Allgemeine

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський веде боротьбу проти опозиції, яка набуває "дивних форм".

Про це ідеться у матеріалі німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung "Без перспективи миру", інформує Цензор.НЕТ.

"У той час, коли Україна перебуває під зовнішньою загрозою, як ніколи раніше з моменту звільнення від радянської окупації, уряд Зеленського веде внутрішньополітичну боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм.

Він запроваджує санкції проти опозиційних політиків, забороняє виїзд членам парламенту, усуває губернаторів та мерів, які йому не подобаються, і – оскільки вибори не проводяться під час воєнного стану – призначає власних довірених осіб. Його уряд виправдовує жорсткі заходи, стверджуючи, що це рішення, необхідні під час війни, але політичні міркування щодо повоєнного періоду, очевидно, також відіграють свою роль", - пише автор статті Стефан Локк.

При цьому видвння наголошує, що українська опозиція "твердо стоїть на захисті Зеленського та змикає ряди, стикаючись із зовнішніми атаками".

"Тому було б логічно, як і бажає значна частина українського суспільства: об'єднати найкращі уми країни та всі сили уряду з добрими намірами, щоб спільно протистояти екзистенційній загрозі країні ззовні", - пише Frankfurter Allgemeine.

Зеленський Володимир (25814) опозиція (294)
+23
вони не дивні - це диктатура
14.10.2025 23:39
+20
14.10.2025 23:59
+15
Надеюсь он получит все что за лужил
14.10.2025 23:38
Надеюсь он получит все что за лужил
14.10.2025 23:38
Мудрый нарід - проголосує за нього ще раз щоб вже добити ...

14.10.2025 23:43
14.10.2025 23:59
вони не дивні - це диктатура
14.10.2025 23:39
Зелена зграя цінує і захищає тільки своіх ,
а опозиційні депутати , мери і губернатори перешкоджають
їм безжалісно красти і жити на широку року в краіні ,
де йде страшна війна !!
14.10.2025 23:47
На широку ногу )
14.10.2025 23:48
Скажите просто - Он всеми силами вредит Украине.
14.10.2025 23:51
...и любыми способами.
14.10.2025 23:53
Пох! Головне зебидло задоволене, Санич царським указом положив на Конституцію і позбавив громадянства Трухільйо. Шоу вдалось, наслідки не важливі
14.10.2025 23:54
Ага самое жесткое он поступил с студентами 18-22 года которые вышли против него на митинг, взял и жёстко наказал, отправив в Европу
14.10.2025 23:55
Тобто обнулив нашу армію , виб@ядок !!
15.10.2025 00:01
Зеленский под Лукашенко косит. такая грязь совковая...
15.10.2025 00:09
Так він же прийшов на один безстроковий термін.
Які ще можуть бути вибори???
15.10.2025 00:10
Ага! Щас! Осьо Зєлєнскій всіх об'єднає і поділиться владою! Дудки! Всіх - башато, а влада - вона ж то одна! Та й бабла на всіх не вистачить! Так що Зєлєнскій а) нє лох, б) нікому нічєго нє должОн!
15.10.2025 00:24
Вирішив пошукати, що ж там було у серіалі з Голобородько...

Військовий епізод:

Один з епізодів у серіалі показує, як військові виступають проти президента, вимагаючи його відставки.

Тепер я знаю, чому ЗЄ так сцить військових.
15.10.2025 00:37
Ну бо Труханова ми до сьогодні не бачили і не прикривали. Цирк
15.10.2025 01:04
Гнилий поц! Мабуть,тому що ЗЕлений?Йому давно пропонували уряд національного спасіння який би об'єднував всіх.Він буровить що в нього 5-6 потужних менеджерів.
15.10.2025 01:19
 
 