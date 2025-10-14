Зеленський веде боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм, - Frankfurter Allgemeine

Президент України Володимир Зеленський веде боротьбу проти опозиції, яка набуває "дивних форм".

Про це ідеться у матеріалі німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung "Без перспективи миру", інформує Цензор.НЕТ.

"У той час, коли Україна перебуває під зовнішньою загрозою, як ніколи раніше з моменту звільнення від радянської окупації, уряд Зеленського веде внутрішньополітичну боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм.

Він запроваджує санкції проти опозиційних політиків, забороняє виїзд членам парламенту, усуває губернаторів та мерів, які йому не подобаються, і – оскільки вибори не проводяться під час воєнного стану – призначає власних довірених осіб. Його уряд виправдовує жорсткі заходи, стверджуючи, що це рішення, необхідні під час війни, але політичні міркування щодо повоєнного періоду, очевидно, також відіграють свою роль", - пише автор статті Стефан Локк.

При цьому видвння наголошує, що українська опозиція "твердо стоїть на захисті Зеленського та змикає ряди, стикаючись із зовнішніми атаками".

"Тому було б логічно, як і бажає значна частина українського суспільства: об'єднати найкращі уми країни та всі сили уряду з добрими намірами, щоб спільно протистояти екзистенційній загрозі країні ззовні", - пише Frankfurter Allgemeine.

