Украинские разведчики из засады "задвухсотили" четырех оккупантов. ВИДЕО 18+
Украинские разведчики ликвидировали четырех оккупантов на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожили россиян после успешно устроенной засады.
"Украинские разведчики собирают трофеи из четырех ликвидированных российских десантников после успешной засады. Запорожское направление фронта", - отмечается в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Пильнуймо за діями приблуд95!!
Ну чому ж ,"никто"? Вже крім вас близько 1,1 млн кацапів попали під кіздюліну! І ще попадуть!