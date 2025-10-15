РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11411 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
2 298 4

Украинские разведчики из засады "задвухсотили" четырех оккупантов. ВИДЕО 18+

Украинские разведчики ликвидировали четырех оккупантов на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожили россиян после успешно устроенной засады.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Украинские разведчики собирают трофеи из четырех ликвидированных российских десантников после успешной засады. Запорожское направление фронта", - отмечается в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела оккупантов разбросаны по рвам и лесополосам: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20917) уничтожение (8164)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Пильнуймо за діями приблуд95!!
показать весь комментарий
15.10.2025 11:17 Ответить
А ближче пильнувати не можна, тільки з Австрії?
показать весь комментарий
15.10.2025 11:53 Ответить
Обілетили
показать весь комментарий
15.10.2025 11:18 Ответить
Дивакуваті кацапи, притягли тряпку з написом. - Никто, кроме нас -
Ну чому ж ,"никто"? Вже крім вас близько 1,1 млн кацапів попали під кіздюліну! І ще попадуть!
показать весь комментарий
15.10.2025 11:31 Ответить
 
 