ИТ-коалиция привлекла более €1,2 млрд для цифровизации ВСУ — в Стокгольме состоялось 11-е заседание

В Стокгольме состоялось 11-е заседание ИТ-коалиции, которая является инструментом целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.

Участники встречи договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и о дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Во время заседания представители Минобороны и ВСУ рассказали партнерам об эволюции системы связи в армии, интеграции боевой системы DELTA и ее роли в поддержке процессов ISTAR, а также о преимуществах цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.

"Сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине. Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска. Благодарны странам-лидерам и Швеции за организацию и активное сотрудничество", - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С момента создания в сентябре 2023 года ИТ-коалиция уже привлекла более 1,2 млрд евро для развития технологической способности ВСУ. В частности, благодаря партнерам украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии. Отдельную благодарность Минобороны выражает Германии за весомый вклад в развитие систем радиосвязи и поддержку цифровых проектов.

Благодаря поддержке ІТ-коалиции сегодня Минобороны также активно разворачивает "Импульс" - первую систему тактического уровня для учета военных. Она автоматизирует работу строевых частей, обеспечивает точные и упорядоченные данные о личном составе и помогает командованию принимать решения на основе актуальной информации.

Что такое ІТ-коалиция

ІТ-коалиция - одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает ВСУ и Минобороны в области ИТ, связи и кибербезопасности. Сейчас в ИТ-коалицию входят: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.