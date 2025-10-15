МИД Украины о деле "Беларуского Гаюна": Лукашенко создает "обменный фонд"

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало данные белорусского правозащитного центра "Вясна" относительно очередной волны репрессий режима Лукашенко против граждан Беларуси в рамках дела "Беларуского Гаюна" и призвало усилить давление на Александра Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, и его приспешников.

Об этом говорится в комментарии МИД относительно новой волны репрессий в Беларуси в рамках так называемого "Дела Гаюна"

"С сожалением констатируем, что в соседней Беларуси поводом для зачисления в лагерь "предателей", "свядомых" или, как любит выражаться Александр Лукашенко, "отморозков" может стать что угодно, даже неосторожно произнесенное на белорусском языке слово.

Убеждены, что такие своевольные задержания имеют целью создать "обменный фонд", благодаря которому Александр Лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невинных людей, которых он сажает в тюрьмы", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что репрессии белорусского режима составляют системное и грубое нарушение прав человека и основополагающих международно-правовых документов, таких как Декларация прав человека и Хельсинкский заключительный акт. Массовые аресты и заключения белорусских граждан под так называемым "делом Гаюна" являются тому безусловным подтверждением.

Также МИД призвал международное сообщество усилить давление на Лукашенко и его приспешников.

"Нельзя забывать, что с 2022 года Беларусь стала соучастницей преступления агрессии против Украины, предоставив свою территорию, воздушное пространство и ресурсы для ведения Российской Федерацией захватнической войны против нашего государства. Беларусь должна непременно понести свою часть ответственности за совершение этого преступления и все производные зверства против украинского народа.

Верим, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после лет российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она принадлежит исторически, политически и культурно", - отмечается в комментарии.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что в Беларуси задержали по меньшей мере 88 человек по делу независимого мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", который с начала полномасштабного вторжения России в Украину писал о перемещении российских войск.