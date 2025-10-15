МЗС України про справу "Беларуского Гаюна": Лукашенко створює "обмінний фонд"

Міністерство закордонних справ України прокоментувало дані білоруського правозахисного центру "Вясна" щодо чергової хвилі репресій режиму Лукашенка проти громадян Білорусі в межах справи "Беларуского Гаюна" і закликало посилити тиск на Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, та його поплічників.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо нової хвилі репресій у Білорусі в межах так званої "Справи Гаюна", передає Цензор.НЕТ.

"З прикрістю констатуємо, що в сусідній Білорусі приводом для зарахування до табору "зрадників", "свядомых" чи, як полюбляє висловлюватися Олександр Лукашенко, "відморозків" може стати що завгодно, навіть необережно вимовлене білоруською мовою слово.

Переконані, що такі свавільні затримання мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому Олександр Лукашенко розраховує купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей, яких він запроторює до в’язниць", - йдеться в коментарі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У МЗС наголосили, що репресії білоруського режиму становлять системне та грубе порушення прав людини та основоположних міжнародно-правових документів, таких як Декларація прав людини та Гельсінський заключний акт. Масові арешти та ув’язнення білоруських громадян під так званою "справою Гаюна" є тому безумовним підтвердженням.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Лукашенка та його поплічників.

"Не можна забувати, що з 2022 року Білорусь стала співучасницею злочину агресії проти України, надавши свою територію, повітряний простір і ресурси для ведення Російською Федерацією загарбницької війни проти нашої держави. Білорусь мусить неодмінно понести свою частину відповідальності за вчинення цього злочину та всі похідні звірства проти українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством, - СЗР

Віримо, що у майбутньому демократична Білорусь пройде шлях очищення від злочинів лукашенківської диктатури, відновить свою незалежність та суверенітет після років російського панування та повернеться до родини європейських народів, до якої вона належить історично, політично та культурно", - наголошується в коментарі.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомили, що в Білорусі затримали щонайменше 88 людей у справі незалежного моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну писав про переміщення російських військ.