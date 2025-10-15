125-ю бригаду, бойцы которой жаловались на "штрафбат", возглавил майор Фокин, - СМИ

После жалоб военных 125 отдельной тяжелой механизированной бригады командира Вадима Бондаренко уволили.

Об этом сообщает hromadske.

Новым главой бригады стал майор Владимир Фокин, известный по позывному "Фока". Фокин ушел добровольцем в "Азов" еще в 2015 году, а через три года покинул ряды ВСУ, вернувшись к гражданской жизни - работал тренером по плаванию и занимался общественной организацией "Союз ветеранов АТО Подольского района в Киеве".

24 февраля 2022 года Фокин вернулся в армию. За время службы он занимал должности солдата, командира роты и батальона, а впоследствии стал заместителем командира Третьей отдельной штурмовой бригады и начальником логистики.

Ранее 125-й бригадой, которая сейчас входит в состав Третьего армейского корпуса, командовал полковник Вадим Бондаренко.

Напомним, военнослужащих рембата 125-й тяжелой механизированной бригады, которые недавно протестовали против их перевода без подготовки к штурмовому подразделению, отправили в Купянск якобы копать окопы, однако на месте уже сказали занять огневые позиции и вести оборону.