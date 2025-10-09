Воинов рембата 125-й бригады вместо рытья окопов отправили на боевые позиции, им пришлось вступать в стрелковые бои, - обращение военных

Военнослужащих рембата 125-й тяжелой механизированной бригады, которые недавно протестовали против их перевода без подготовки в штурмовое подразделение, отправили в Купянск якобы копать окопы, однако на месте уже сказали занять огневые позиции и вести оборону.

Об этом говорится в коллективном обращении военнослужащих, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что воины ремонтного батальона Львовской 125 отдельной тяжелой механизированной бригады планируют массово идти в СОЧ из-за намерения командования отправить их в штурмовое подразделение.

"При этом отмечалось, что "окопы" будут в десяти километрах от линии боевого соприкосновения, что перед соответствующим районом уже находится куча войск, начиная от личного состава батальона беспилотных систем 125 овмбр (пилоты, которые сейчас на вес золота, оказались также не нужными по специальности) заканчивая "более подготовленными подразделениями". В список потенциальных "копателей" попали практически все - ремонтники всех направлений, водители, связисты, повара и т.д.", - отметили они.

Военные рассказали, что во время заведения на позиции погиб один из лучших пилотов БпЛА бывшего 219 батальона, а ныне военнослужащий батальона беспилотных систем, младший сержант Назар Микитинский ("Компас"), еще трое военнослужащих получили ранения.

"Однако, приказ есть приказ и личный состав рембата заходит в определенный район. Однако здесь появляются новые нюансы: о копании уже речь не идет, а речь идет о занятии огневых позиций, установлении инженерных заграждений, ведении обороны, рейдовых действиях совместно с представителями "более подготовленных подразделений".

Фразы вроде "рембат в обороне", или "тактика действий рембата во время рейдовых действий" - конечно, тешит самолюбие, но не более. В каком уставе указано, что рембат должен занимать огневые позиции (наблюдательные пункты), вести оборонительный бой, вообще принимать участие в боевых действиях - остается загадкой.

И снова, куча обещаний о благоприятных условиях выполнения задач. Доводы о поварах и остальных специалистах, которые просто не имеют соответствующей подготовки, тем более подготовки к действиям в условиях городской застройки (о боевом слаживании уже даже и речи не идет) во внимание не принимаются", - отмечается в обращении.

5 октября во время выдвижения для занятия очередного наблюдательного пункта, группа, в которую входили представители рембата попала под автоматный огонь оккупантов, в стрелковом бою двое военных получили ранения.

"10 километров от "нуля", разведывательное обеспечение, снайперское прикрытие, оказалось очередным обманом от 125 овмбр, которое имело целью лишь одно - любой ценой выполнить задачу какого-то верхнего начальника. ... В тот день один из раненых - старший солдат БЕЗСМЕРТНЫЙ Александр ("ЧЕРКАСЫ"), старший водитель взвода обеспечения рембата от полученных ранений умер во время эвакуации. Эвакуации, которая вопреки всему, была осуществлена силами самого рембата на старой коряге, через полгорода под вражескими дронами.

Если бы медики встретили наш эвак не на последнем километре до стабпункта, а хотя бы немного раньше, человек, который будучи специалистом в своем деле, ограниченно-пригодным по состоянию здоровья, вышел на выполнение поставленной задачи, будучи уверенным, что все будет происходить именно так, как наобещала 125 овмбр остался бы живым", - отметили воины.

Военные отдельно отметили, что понятие "125 овмбр", которое они используют, следует относить исключительно к руководству указанной бригады, а не к ее боевым подразделениям, которые с 2022 года достойно выполняют боевые задачи на горячих направлениях.

