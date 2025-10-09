Воїнів рембату 125-ї бригади замість копання окопів відправили на бойові позиції, їм довелося вступати у стрілецькі бої, - звернення військових

Військовослужбовців рембату 125-ї важкої механізованої бригади, які нещодавно протестували проти їхнього переведення без підготовки до штурмового підрозділу, відправили до Куп'янська нібито копати окопи, проте на місці вже сказали зайняти вогневі позиції та вести оборону.

Раніше повідомлялось, що воїни ремонтного батальйону Львівської 125 окремої важкої механізованої бригади планують масово йти у СЗЧ через намір командування відправити їх у штурмовий підрозділ.

"При цьому наголошувалось, що "окопи" будуть в десяти кілометрах від лінії бойового зіткнення, що перед відповідним районом вже знаходиться купа військ, починаючи від особового складу батальйону безпілотних систем 125 овмбр (пілоти, які зараз на вагу золота, виявилися також не потрібними за фахом) закінчуючи "більш підготовленими підрозділами". До списку потенційних "копачів" потрапили практично всі – ремонтники всіх напрямків, водії, зв'язківці, кухарі тощо", - зазначили вони.

Військові розповіли, що під час заведення на позиції загинув один з найкращих пілотів БпЛА колишнього 219 батальйону, а нині військовослужбовець батальйону безпілотних систем, молодший сержант Назар Микитинський ("Компас"), ще троє військовослужбовців дістали поранення.

"Проте, наказ є наказ і особовий склад рембату заходить у визначений район. Однак тут з'являються нові нюанси: про копання вже мова не йде, а йдеться про зайняття вогневих позицій, встановлення інженерних загороджень, ведення оборони, рейдові дії спільно з представниками "більш підготовлених підрозділів".

Фрази на кшталт "рембат в обороні", чи "тактика дій рембату під час рейдових дій" - звісно, тішить самолюбство, але не більше. В якому статуті вказано, що рембат має займати вогневі позиції (спостережні пункти), вести оборонний бій, взагалі приймати участь у бойових діях – залишається загадкою.

І знову, купа обіцянок про найсприятливіші умови виконання завдань. Доводи про кухарів і решту фахівців, які просто не мають відповідної підготовки, тим більше підготовки до дій в умовах міської забудови (про бойове злагодження вже навіть і не йдеться) до уваги не приймаються", - зазначається у зверненні.

5 жовтня під час висування для зайняття чергового спостережного пункту, група, до якої входили представники рембату потрапила під автоматний вогонь окупантів, у стрілецькому бою двоє військових дістали поранення.

"10 кілометрів від "нуля", розвідувальне забезпечення, снайперське прикриття, виявилося черговим обманом від 125 овмбр, яке мало на меті лише одне – за будь-яку ціну виконати задачу якогось верхнього начальника. ... Того дня один з поранених - старший солдат БЕЗСМЕРТНИЙ Олександр ("ЧЕРКАСИ"), старший водій взводу забезпечення рембата від отриманих поранень помер під час евакуації. Евакуації, яка всупереч всьому, була здійснена силами самого рембату на старому корчі, через пів міста під ворожими дронами. ...

Якби медики зустріли наш евак не на останньому кілометрі до стабпункту, а хоча б трішечки раніше, людина, яка будучи фахівцем у своїй справі, обмежено-придатним за станом здоров'я, вийшла на виконання поставленої задачі, будучи впевненою, що все буде відбуватися саме так, як наобіцяла 125 овмбр залишилась б живою", - наголосили воїни.

Військові окремо зазначили, що поняття "125 овмбр", яке вони використовують, варто відносити виключно до керівництва зазначеної бригади, а не до її бойових підрозділів, які з 2022 року гідно виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках.

