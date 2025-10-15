125-ту бригаду, бійці якої скаржилися на "штрафбат", очолив майор Фокін, - ЗМІ

Після скарг військових 125 окремої важкої механізованої бригади командира Вадима Бондаренка звільнили.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Новим очільником бригади став майор Володимир Фокін, відомий за позивним "Фока". Фокін пішов добровольцем до "Азову" ще у 2015 році, а через три роки залишив лави ЗСУ, повернувшись до цивільного життя - працював тренером з плавання та займався громадською організацією "Спілка ветеранів АТО Подільського району в Києві".

24 лютого 2022 року Фокін повернувся до війська. Впродовж часу служби він обіймав посади солдата, командира роти та батальйону, а згодом став заступником командира Третьої окремої штурмової бригади та начальником логістики.

Раніше 125-ю бригадою, що нині входить до складу Третього армійського корпусу, командував полковник Вадим Бондаренко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, військовослужбовців рембату 125-ї важкої механізованої бригади, які нещодавно протестували проти їхнього переведення без підготовки до штурмового підрозділу, відправили до Куп'янська нібито копати окопи, проте на місці вже сказали зайняти вогневі позиції та вести оборону.