РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10142 посетителя онлайн
Новости Фейк об эвакуации из Киева
1 511 16

КГГА опровергла информацию, что якобы Киев готовит автобусы для эвакуации населения

КГГА опровергает подготовку эвакуационных автобусов для киевлян

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о том, что власти столицы готовят автобусы для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили заявление руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного о том, что Киев якобы готовит эвакуационные автобусы для оперативного вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций.

"Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения!" - отмечает КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве частично исчез свет из-за перегрузки сети, - КГГА

Там отметили, что специалисты автотранспортного предприятия КГГА, которые работают над ремонтом и переоборудованием транспортных средств по заказу военных, среди прочего, работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых.

"Просим медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию и не создавать поводы для паники", - добавила администрация.

Читайте также: Кличко уволил своего первого заместителя в КГГА Поворозника

Эвакуационные автобусы в Киеве: КГГА опровергла информацию

Автор: 

КГГА (3019) Киев (26238) транспорт (1769) эвакуация (2198) фейк (699)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ця фігня про евакуацію спливає регулярно, коли кацапам треба розхитати ситуацію. Неможливо централізовано евакуювати таке велике місто. Куди? Скільки транспорту треба? Де його брати? Як організовувати? Шо робити з тими, хто не хоче? Хоча "куди?" - це мабудь найбільше питання.
В разі виникнення якоїсь хєрні всі просто стануть в пробках на виїзд і ніхто нікуди не поїде. Ось вам і вся евакуація.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:44 Ответить
+2
"якщо б вже зараз почали готувати автобуси для евакуації, я б втрачав мільярди зелених, щоденно" - проінформував зєля.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:44 Ответить
+2
Тобто на випадок надзвичайної ситуації мешканцям Києва не врятуватись?
показать весь комментарий
15.10.2025 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загуменного ловлять?
показать весь комментарий
15.10.2025 16:40 Ответить
київ готує ШАШЛИКИ!!!?
показать весь комментарий
15.10.2025 16:42 Ответить
Ця фігня про евакуацію спливає регулярно, коли кацапам треба розхитати ситуацію. Неможливо централізовано евакуювати таке велике місто. Куди? Скільки транспорту треба? Де його брати? Як організовувати? Шо робити з тими, хто не хоче? Хоча "куди?" - це мабудь найбільше питання.
В разі виникнення якоїсь хєрні всі просто стануть в пробках на виїзд і ніхто нікуди не поїде. Ось вам і вся евакуація.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:44 Ответить
Угу, одного разу мусолили підрив греблі, і що Київ накриє хрінометрова хвиля води, що змиє весь Київ. Маму трохи інфаркт не вхопив. Прийшлось нагадати, що у 80х хтось так вже "жартував", коли по радіо передали сповіщення про прорив греблі. Народ, як здрурілий, понісся по домівках. Тато на режимному підприємстві працював - розповідав, що на прохідних товпи зносили все..

То може кацапня вже тоді вивчала на нас отакі засоби впливу й наслідки масової паніки та істерії? Бо мама розповідала - через Потона їхали - всі у вікна виглядають ту хвилю, а її немає..
показать весь комментарий
15.10.2025 17:10 Ответить
"якщо б вже зараз почали готувати автобуси для евакуації, я б втрачав мільярди зелених, щоденно" - проінформував зєля.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:44 Ответить
Готовте шашлики. Там же і грітись будете.
показать весь комментарий
15.10.2025 16:47 Ответить
Тобто на випадок надзвичайної ситуації мешканцям Києва не врятуватись?
показать весь комментарий
15.10.2025 16:48 Ответить
Так! Всім капець 💀
показать весь комментарий
15.10.2025 16:55 Ответить
Звісно, врятуватись: нас евакують у Харків, Покровськ, Одесу та Херсон - в абсолютно безпечні міста
показать весь комментарий
15.10.2025 16:58 Ответить
Краще "Go west!", колись пісня така була
показать весь комментарий
15.10.2025 17:06 Ответить
Евакуюйте мене на Кіпр Або послом в Британію
показать весь комментарий
15.10.2025 16:56 Ответить
Спростування -" У нас нема сільки автобусів"! А если серьезно, кто знает, что такое эвакуация, и какой это комплекс мероприятий, город Киев в сжатые сроки, могут эвакуировать только марсиане! Даже Китай такое мероприятие не потянет!
показать весь комментарий
15.10.2025 17:02 Ответить
Тобто, якщо в Києві, не дай Боже, станеться НС, рівня Чорнобилю, то евакуювати людей не будуть? Бо взагалі-то під час війни треба бути готовим до всього, і до евакуації столиці - теж. хоча б половину, інша в бункерах під метро пересидить, якщо совкові бункера на випадок ядерної війни, ще функціонують.
показать весь комментарий
15.10.2025 17:08 Ответить
То не бункера то сховища, вони і при совку не розраховані були на довге перебування, максимум кілька діб з наступною евакуацією. А "бункерами"де люди живуть там роками, їх стали вважати через фантастичну літературу.
показать весь комментарий
15.10.2025 17:16 Ответить
Так у 86 році централізовано тільки школярів й дитсадівців евакуювали..й те - на кілька місяців...а 1 вересня - всі до школи й садочків.
показать весь комментарий
15.10.2025 17:23 Ответить
Кличко кум Медведчука - породнен с семьей Путина. Гнать его надо нахер! Путинскую мафию вон с власти! Эти коллаборационисты на Путина работают, они вместе с врагами и не могут быть во власти и работать на Путина исподтишка. Атак дронов не было и Кличко вырубал сам рубильник ибо Путин его попросил кошмарить Киевлян и сидеть без воды. Нахер пошла с власти путинская семья!!! Просто нужно новые спецслужбы сильные создавать, которые будут на корню арестовывать всех врагов. Потому что нет служб, потому и вся власть Украины под путинской семьей и марионетками олигархами бандитами, которые финансируют всю орг преступность внедренную во все ветви власти Украины и суды и службы и мэрии и Путин контролирует этот троянский конь и их внедрил во власть. И они уничтожили экономику и она на внешнем финансировании и его убрать и все - конец Украине. И они продолжают воровать и разрушать все в Украине для помощи Путину. Украине нужны свои службы безопасности сильные и много их. Чтобы всю грязь на корню арестовывали. Не было бы Ахметовых, других олигархов, орг преступности во власти, януковича бы не было во власти, партии регионов бы не было. Их бы еще в 2004 или раньше задержали, когда они сепарские собрания собирали на Донбассе. Крым бы был зачищен от агентуры. Не было бы ни одного врага во власти, если бы были спецслужбы не СБУ ранее КГБ Украины, а создали много новых спецслужб с нуля и отслеживали лучших детей по показателям и характеристикам подходящим и брали бы их на обучение в академии служб и за 10-15 лет было бы уже мощное новое поколение. Которое обучить правильно, чтобы их не возможно было завербовать, таких просто богов бы сделать можно было, что они бы всю страну очистили и стражи держали бы в надежной защите страну. Она бы становилось сверх сильной с сильными службами. А так Украина сейчас во всей этой Путинской грязи и в службах и во власти и за властью стоит. И уничтожают страну. А так бы была война спецслужб и Украина бы внедряла свои по всему миру захватывая территории - вербовками и влиянием и т.д. А так Украина под влиянием российских служб. Ахметов главный индикатор, он главный агент России. Его до сих пор не посадили за Януковича и партию регионов. Зеленский пришел во власть и к нему пришли в кабинет все олигархи - мафии на сходку и с этого началось его исполнение обязанностей...
показать весь комментарий
15.10.2025 17:38 Ответить
 
 