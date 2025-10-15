КГГА опровергла информацию, что якобы Киев готовит автобусы для эвакуации населения
Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о том, что власти столицы готовят автобусы для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций.
Об этом говорится в сообщении КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили заявление руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного о том, что Киев якобы готовит эвакуационные автобусы для оперативного вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций.
"Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения!" - отмечает КГГА.
Там отметили, что специалисты автотранспортного предприятия КГГА, которые работают над ремонтом и переоборудованием транспортных средств по заказу военных, среди прочего, работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых.
"Просим медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию и не создавать поводы для паники", - добавила администрация.
В разі виникнення якоїсь хєрні всі просто стануть в пробках на виїзд і ніхто нікуди не поїде. Ось вам і вся евакуація.
То може кацапня вже тоді вивчала на нас отакі засоби впливу й наслідки масової паніки та істерії? Бо мама розповідала - через Потона їхали - всі у вікна виглядають ту хвилю, а її немає..