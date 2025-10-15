КГГА опровергла информацию, что якобы Киев готовит автобусы для эвакуации населения

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о том, что власти столицы готовят автобусы для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что 15 октября в соцсетях распространили заявление руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного о том, что Киев якобы готовит эвакуационные автобусы для оперативного вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций.

"Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения!" - отмечает КГГА.

Там отметили, что специалисты автотранспортного предприятия КГГА, которые работают над ремонтом и переоборудованием транспортных средств по заказу военных, среди прочего, работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых.

"Просим медиа и блогеров не распространять недостоверную информацию и не создавать поводы для паники", - добавила администрация.

