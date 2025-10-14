РУС
Новости Увольнение Поворозника
Кличко уволил своего первого заместителя в КГГА Поворозника

Поворозника уволили с должности первого заместителя председателя КГГА

Городской голова Киева Виталий Кличко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА 14 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Поворозника Николая Юрьевича с должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 13 октября 2025 года", - говорится в документе.

В другом распоряжении городского головы от 13 октября указано, что исполнять обязанности первого заместителя председателя КГГА будет Петр Пантелеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КГГА опровергла заявления об "отсутствии защиты" на киевских ТЭЦ: "Политическая манипуляция"

Напомним, 27 апреля издание Informer опубликовало журналистское расследование, согласно которому Николай Поворозник 25 апреля праздновал свой день рождения на берегу Киевского моря. В этот день в столице был объявлен день траура по жертвам российского удара 24 апреля, когда погибли 13 человек и пострадали - более 90.

По данным Informer, Поворозник в рабочее время устроил празднование с участием других чиновников КГГА. В то же время первый заместитель Кличко сообщил, что "никакого празднования" и веселья не было, вместо этого коллеги ужинали и общались.

Поворозник назвал расследование "грязной манипуляцией".

Киевский городской совет вынес ему недоверие еще 10 июня.

30 июня Кличко сообщил, что подписал решение об отстранении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте также: Киев направил на защиту объектов инфраструктуры 2,7 миллиарда, - Кличко

Ніякого св"яткування в день жалоби не було - випивали і закусували - зашо й поперли
14.10.2025 17:30 Ответить
Випімши був. Чого причепилися?
14.10.2025 17:38 Ответить
Там цих під@рів кожен другий....
14.10.2025 17:45 Ответить
 
 