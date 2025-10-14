Кличко звільнив свого першого заступника у КМДА Поворозника

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника очільника Київської міської державної адміністрації.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті КМДА 14 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Поворозника Миколу Юрійовича з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року", - йдеться в документі.

В іншому розпорядженні міського голови від 13 жовтня вказано, що виконувати обов’язки першого заступника голови КМДА буде Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, 27 квітня видання Informer опублікувало журналістське розслідування, згідно з яким Микола Поворозник 25 квітня святкував свій день народження на березі Київського моря. У цей день у столиці було оголошено день жалоби за жертвами російського удару 24 квітня, коли загинули 13 людей і постраждали — понад 90.

За даними Informer, Поворозник у робочий час улаштував святкування за участі інших чиновників КМДА. Водночас перший заступник Кличка повідомив, що "ніякого святкування" і веселощів не було, натомість колеги вечеряли й спілкувалися.

Поворозник назвав розслідування "брудною маніпуляцією".

Київська міська рада винесла йому недовіру ще 10 червня.

30 червня Кличко повідомив, що підписав рішення про відсторонення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

