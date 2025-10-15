КМДА спростувала інформацію, що нібито Київ готує автобуси для евакуації населення
Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про те, що влада столиці готує автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій.
Про це йдеться у повідомленні КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що 15 жовтня у соцмережах поширили заяву керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного про те, що Київ нібито готує евакуаційні автобуси для оперативного вивозу людей у випадку надзвичайних ситуацій.
"Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення!" - наголошує КМДА.
Там зазначили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.
"Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки", - додала адміністрація.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В разі виникнення якоїсь хєрні всі просто стануть в пробках на виїзд і ніхто нікуди не поїде. Ось вам і вся евакуація.
То може кацапня вже тоді вивчала на нас отакі засоби впливу й наслідки масової паніки та істерії? Бо мама розповідала - через Потона їхали - всі у вікна виглядають ту хвилю, а її немає..