УКР
Новини Фейк про евакуацію з Києва
КМДА спростувала інформацію, що нібито Київ готує автобуси для евакуації населення

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про те, що влада столиці готує автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що 15 жовтня у соцмережах поширили заяву керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного про те, що Київ нібито готує евакуаційні автобуси для оперативного вивозу людей у випадку надзвичайних ситуацій.

"Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення!" - наголошує КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві частково зникло світло через перевантаження мережі, - КМДА

Там зазначили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.

"Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки", - додала адміністрація.

Читайте також: Кличко звільнив свого першого заступника у КМДА Поворозника

Топ коментарі
+5
Ця фігня про евакуацію спливає регулярно, коли кацапам треба розхитати ситуацію. Неможливо централізовано евакуювати таке велике місто. Куди? Скільки транспорту треба? Де його брати? Як організовувати? Шо робити з тими, хто не хоче? Хоча "куди?" - це мабудь найбільше питання.
В разі виникнення якоїсь хєрні всі просто стануть в пробках на виїзд і ніхто нікуди не поїде. Ось вам і вся евакуація.
15.10.2025 16:44 Відповісти
+2
"якщо б вже зараз почали готувати автобуси для евакуації, я б втрачав мільярди зелених, щоденно" - проінформував зєля.
15.10.2025 16:44 Відповісти
+2
Тобто на випадок надзвичайної ситуації мешканцям Києва не врятуватись?
15.10.2025 16:48 Відповісти
Загуменного ловлять?
15.10.2025 16:40 Відповісти
київ готує ШАШЛИКИ!!!?
15.10.2025 16:42 Відповісти
15.10.2025 16:44 Відповісти
Угу, одного разу мусолили підрив греблі, і що Київ накриє хрінометрова хвиля води, що змиє весь Київ. Маму трохи інфаркт не вхопив. Прийшлось нагадати, що у 80х хтось так вже "жартував", коли по радіо передали сповіщення про прорив греблі. Народ, як здрурілий, понісся по домівках. Тато на режимному підприємстві працював - розповідав, що на прохідних товпи зносили все..

То може кацапня вже тоді вивчала на нас отакі засоби впливу й наслідки масової паніки та істерії? Бо мама розповідала - через Потона їхали - всі у вікна виглядають ту хвилю, а її немає..
15.10.2025 17:10 Відповісти
15.10.2025 16:44 Відповісти
Готовте шашлики. Там же і грітись будете.
15.10.2025 16:47 Відповісти
15.10.2025 16:48 Відповісти
Так! Всім капець 💀
15.10.2025 16:55 Відповісти
Звісно, врятуватись: нас евакують у Харків, Покровськ, Одесу та Херсон - в абсолютно безпечні міста
15.10.2025 16:58 Відповісти
Краще "Go west!", колись пісня така була
15.10.2025 17:06 Відповісти
Евакуюйте мене на Кіпр Або послом в Британію
15.10.2025 16:56 Відповісти
Спростування -" У нас нема сільки автобусів"! А если серьезно, кто знает, что такое эвакуация, и какой это комплекс мероприятий, город Киев в сжатые сроки, могут эвакуировать только марсиане! Даже Китай такое мероприятие не потянет!
15.10.2025 17:02 Відповісти
Тобто, якщо в Києві, не дай Боже, станеться НС, рівня Чорнобилю, то евакуювати людей не будуть? Бо взагалі-то під час війни треба бути готовим до всього, і до евакуації столиці - теж. хоча б половину, інша в бункерах під метро пересидить, якщо совкові бункера на випадок ядерної війни, ще функціонують.
15.10.2025 17:08 Відповісти
То не бункера то сховища, вони і при совку не розраховані були на довге перебування, максимум кілька діб з наступною евакуацією. А "бункерами"де люди живуть там роками, їх стали вважати через фантастичну літературу.
15.10.2025 17:16 Відповісти
Так у 86 році централізовано тільки школярів й дитсадівців евакуювали..й те - на кілька місяців...а 1 вересня - всі до школи й садочків.
15.10.2025 17:23 Відповісти
Кличко кум Медведчука - породнен с семьей Путина. Гнать его надо нахер! Путинскую мафию вон с власти! Эти коллаборационисты на Путина работают, они вместе с врагами и не могут быть во власти и работать на Путина исподтишка. Атак дронов не было и Кличко вырубал сам рубильник ибо Путин его попросил кошмарить Киевлян и сидеть без воды. Нахер пошла с власти путинская семья!!! Просто нужно новые спецслужбы сильные создавать, которые будут на корню арестовывать всех врагов. Потому что нет служб, потому и вся власть Украины под путинской семьей и марионетками олигархами бандитами, которые финансируют всю орг преступность внедренную во все ветви власти Украины и суды и службы и мэрии и Путин контролирует этот троянский конь и их внедрил во власть. И они уничтожили экономику и она на внешнем финансировании и его убрать и все - конец Украине. И они продолжают воровать и разрушать все в Украине для помощи Путину. Украине нужны свои службы безопасности сильные и много их. Чтобы всю грязь на корню арестовывали. Не было бы Ахметовых, других олигархов, орг преступности во власти, януковича бы не было во власти, партии регионов бы не было. Их бы еще в 2004 или раньше задержали, когда они сепарские собрания собирали на Донбассе. Крым бы был зачищен от агентуры. Не было бы ни одного врага во власти, если бы были спецслужбы не СБУ ранее КГБ Украины, а создали много новых спецслужб с нуля и отслеживали лучших детей по показателям и характеристикам подходящим и брали бы их на обучение в академии служб и за 10-15 лет было бы уже мощное новое поколение. Которое обучить правильно, чтобы их не возможно было завербовать, таких просто богов бы сделать можно было, что они бы всю страну очистили и стражи держали бы в надежной защите страну. Она бы становилось сверх сильной с сильными службами. А так Украина сейчас во всей этой Путинской грязи и в службах и во власти и за властью стоит. И уничтожают страну. А так бы была война спецслужб и Украина бы внедряла свои по всему миру захватывая территории - вербовками и влиянием и т.д. А так Украина под влиянием российских служб. Ахметов главный индикатор, он главный агент России. Его до сих пор не посадили за Януковича и партию регионов. Зеленский пришел во власть и к нему пришли в кабинет все олигархи - мафии на сходку и с этого началось его исполнение обязанностей...
15.10.2025 17:38 Відповісти
 
 