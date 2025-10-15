КМДА спростувала інформацію, що нібито Київ готує автобуси для евакуації населення

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про те, що влада столиці готує автобуси для евакуації населення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що 15 жовтня у соцмережах поширили заяву керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного про те, що Київ нібито готує евакуаційні автобуси для оперативного вивозу людей у випадку надзвичайних ситуацій.

"Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення!" - наголошує КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві частково зникло світло через перевантаження мережі, - КМДА

Там зазначили, що фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.

"Просимо медіа та блогерів не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки", - додала адміністрація.

Читайте також: Кличко звільнив свого першого заступника у КМДА Поворозника