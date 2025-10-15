Украина оценивает оборонные потребности на 2026 год в $120 млрд, и мы просим партнеров покрыть половину путем инвестирования 0,25% ВВП, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может покрыть лишь половину своих потребностей в обороне на следующий год, и обратился к партнерам по НАТО с просьбой покрыть остальные расходы.

об этом он заявил на заседании контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Так, украинский министр подчеркнул, что Украина нуждается в помощи партнеров для того, чтобы закрыть военные потребности во время ведения войны против российской агрессии.

"Мы оцениваем потребности (в оборонном бюджете. - Ред.) на 2026 год в 120 млрд долларов. Украина покроет 60 млрд из них, и мы просим партнеров покрыть остальное", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что проще всего это было бы сделать совместным решением о выделении небольшой доли оборонных бюджетов союзников на нужды Сил обороны Украины: "Самый эффективный путь - это выделить 0,25% ВВП на это".

"Если это не является достижимым для Европы и неевропейских партнеров, то единственным путем является заем, обеспеченный замороженными российскими активами", - добавил Шмыгаль.

Участники заседания также отметили важность инициативы PURL, разработанной для закупки американского оружия за средства союзников.

