Україна оцінює оборонні потреби на 2026 рік у $120 млрд, і ми просимо партнерів покрити половину шляхом інвестування 0,25% ВВП, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна може покрити лише половину своїх потреб в обороні на наступний рік, і звернувся до партнерів по НАТО із проханням покрити решту витрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на засіданні контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Так, український міністр наголосив, що Україна потребує допомоги партнерів для того, щоб закрити військові потреби під час ведення війни проти російської агресії.

"Ми оцінюємо потреби (в оборонному бюджеті. – Ред.) на 2026 рік у 120 млрд доларів. Україна покриє 60 млрд з них, і ми просимо партнерів покрити решту", - зазначив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шмигаль зауважив, що найпростіше це було би зробити спільним рішенням про виділення невеликої частки оборонних бюджетів союзників на потреби Сил оборони України: "Найефективніший шлях – це виділити 0, 25% ВВП на це".

"Якщо це не є досяжним для Європи і неєвропейських партнерів, то єдиним шляхом є позика, забезпечена замороженими російськими активами", – додав Шмигаль.

Учасники засідання також наголосили на важливості ініціативи PURL, розробленої для закупівлі американської зброї за кошти союзників.

Також читайте: Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо війна продовжиться, - Шмигаль