УКР
Новини Оборонні витрати України
Україна оцінює оборонні потреби на 2026 рік у $120 млрд, і ми просимо партнерів покрити половину шляхом інвестування 0,25% ВВП, - Шмигаль

Шмигаль про оборонні витрати України

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна може покрити лише половину своїх потреб в обороні на наступний рік, і звернувся до партнерів по НАТО із проханням покрити решту витрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на засіданні контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Так, український міністр наголосив, що Україна потребує допомоги партнерів для того, щоб закрити військові потреби під час ведення війни проти російської агресії.

"Ми оцінюємо потреби (в оборонному бюджеті. – Ред.) на 2026 рік у 120 млрд доларів. Україна покриє 60 млрд з них, і ми просимо партнерів покрити решту", - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що найпростіше це було би зробити спільним рішенням про виділення невеликої частки оборонних бюджетів союзників на потреби Сил оборони України: "Найефективніший шлях – це виділити 0, 25% ВВП на це".

"Якщо це не є досяжним для Європи і неєвропейських партнерів, то єдиним шляхом є позика, забезпечена замороженими російськими активами", – додав Шмигаль.

Учасники засідання також наголосили на важливості ініціативи PURL, розробленої для закупівлі американської зброї за кошти союзників.

Шмигаль, з головою нацбанку і керовніком мінфіном, сором'язливо замовчують про суму грошей, що була виведена з України, привладними особами з Урядового кварталу та їх родичами, суддівськими+прокурорськими, та іншими держслужбовцями, з 2019 року!
15.10.2025 17:50 Відповісти
Нічого цей екс премєр, а нині міністр оборони не навчився окрім виманювати гроші у партнерів, значна частина з яких буде розкрадена і неефективно використана ,що ти доброго зробив для України і її обороноздатності ?
15.10.2025 18:11 Відповісти
"Виділення грошей на армію - популізм" (с)
"Ми можемо збільшити витрати на армію, але як ми тоді будемо будувати дороги? Для нас це проблема" (с)
"Підприємства ВПК переходять на одноденний робочий тиждень" (с)

Ну а наслідки цього трешу - фортифікаційні споруди на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині. Миттю спало на думку будівництво дороги на Вовчанськ і відсутність на тому напрямку повноцінних фортифікаційних споруд.

А про "єдиний марафєт", пенсії/зарплати прокурворів/суддів/членів наглядових рад, фінансування ОПи і т.п. взагалі говорити "не на часі"...
15.10.2025 18:22 Відповісти
Ти придурку недороблений спочатку військові заводи поверни до Міністерства оборони....чмо кінчене.....
15.10.2025 18:53 Відповісти
 
 