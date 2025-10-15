Враг 42 раза атаковал на Покровском направлении, обезврежено 138 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 22:00 на 15 октября на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Сегодня враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 106 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 211 дронов-камикадзе и осуществили 3 676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес шесть авиаударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 160 обстрелов, в том числе, пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Трижды агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отбили шесть российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, который атаковал позиции наших защитников в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 22 вражеские атаки в районах населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин Яр.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономичное, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филия. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 138 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники; также поразили восемь единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем и девять укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении наши защитники уже отбили 26 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Сичневое, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка. Еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

