322 2

Экс-министр транспорта РФ Савельев приговорен к 15 годам за агрессию против Украины, - Офис Генпрокурора

огпу

Офис Генерального прокурора системно документирует военные преступления и привлекает к ответственности представителей политического и военного руководства РФ, причастных к планированию, подготовке и ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

При поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта РФ и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.

Организовал авиасообщение между РФ и оккупированным Крымом

Возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", осужденный умышленно организовал незаконное авиасообщение между Россией и временно оккупированным Крымом, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска. По его указанию с 28 марта 2014 года осуществлялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом, что нарушало международное право и суверенитет Украины.

Обеспечил перемещение военной техники и личного состава к границам с Украиной

После назначения на должность министра транспорта РФ в ноябре 2020 года он умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил РФ в направлении государственной границы Украины, а также на территорию Беларуси и временно оккупированные территории Украины.

"Эти действия способствовали подготовке и реализации полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и были квалифицированы судом как содействие в ведении агрессивной войны против Украины", - отмечают в ОГПУ.

Напомним, в 2020-2024 годах министерство транспорта РФ возглавлял Савельев Виталий Геннадьевич.

россия (97686) Офис Генпрокурора (2710) война в Украине (6530)
Авжеж, нема яким хєром займатися офісу генпрокурора, як тільки но такими справами. Постає питання: а коли розглянуть інші пів мільйона справ проти держпосадової кацапні, котрі працюють/працювали на війну з Україною з 14-го року?
показать весь комментарий
16.10.2025 16:24 Ответить
Не пам'ятаю, а пуйла/бортнікова/патрушева/кооператив "озеро" вже засудили з конфіскацією?
показать весь комментарий
16.10.2025 16:28 Ответить
 
 