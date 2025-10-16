Экс-министр транспорта РФ Савельев приговорен к 15 годам за агрессию против Украины, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора системно документирует военные преступления и привлекает к ответственности представителей политического и военного руководства РФ, причастных к планированию, подготовке и ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

При поддержании публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора, суд признал виновным бывшего министра транспорта РФ и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на три года.

Организовал авиасообщение между РФ и оккупированным Крымом

Возглавляя авиакомпанию "Аэрофлот", осужденный умышленно организовал незаконное авиасообщение между Россией и временно оккупированным Крымом, несмотря на закрытие Украиной воздушных пунктов пропуска. По его указанию с 28 марта 2014 года осуществлялись регулярные рейсы между РФ и полуостровом, что нарушало международное право и суверенитет Украины.

Обеспечил перемещение военной техники и личного состава к границам с Украиной

После назначения на должность министра транспорта РФ в ноябре 2020 года он умышленно обеспечил перемещение военной техники и личного состава вооруженных сил РФ в направлении государственной границы Украины, а также на территорию Беларуси и временно оккупированные территории Украины.

"Эти действия способствовали подготовке и реализации полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и были квалифицированы судом как содействие в ведении агрессивной войны против Украины", - отмечают в ОГПУ.

Напомним, в 2020-2024 годах министерство транспорта РФ возглавлял Савельев Виталий Геннадьевич.