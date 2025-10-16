УКР
Ексміністр транспорту РФ Савельєв засуджений до 15 років за агресію проти України, - Офіс Генпрокурора

огпу

Офіс Генерального прокурора системно документує воєнні злочини та притягує до відповідальності представників політичного й військового керівництва РФ, причетних до планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора, суд визнав винним колишнього міністра транспорту РФ та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на три роки.

Організував авіасполучення між РФ та окупованим Кримом

Очолюючи авіакомпанію "Аерофлот", засуджений умисно організував незаконне авіасполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом, попри закриття Україною повітряних пунктів пропуску. За його вказівкою з 28 березня 2014 року здійснювалися регулярні рейси між РФ та півостровом, що порушувало міжнародне право та суверенітет України.

Забезпечив переміщення військової техніки та особового складу до кордонів з Україною

Після призначення на посаду міністра транспорту рф у листопаді 2020 року він умисно забезпечив переміщення військової техніки та особового складу збройних сил РФ у напрямку державного кордону України, а також на територію Білорусі й тимчасово окуповані території України.

"Ці дії сприяли підготовці та реалізації повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і були кваліфіковані судом як сприяння у веденні агресивної війни проти України", - зазначають в ОГПУ.

Нагадаємо, у 2020-2024 роках міністерство транспорту РФ очолював Савельєв Віталій Геннадійович.

Авжеж, нема яким хєром займатися офісу генпрокурора, як тільки но такими справами. Постає питання: а коли розглянуть інші пів мільйона справ проти держпосадової кацапні, котрі працюють/працювали на війну з Україною з 14-го року?
16.10.2025 16:24 Відповісти
Не пам'ятаю, а пуйла/бортнікова/патрушева/кооператив "озеро" вже засудили з конфіскацією?
16.10.2025 16:28 Відповісти
А він вже в курсі про то? Чи то на перегляд порно грошей не дали та ось нова забава?
16.10.2025 17:41 Відповісти
 
 