РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Растрата бюджетных средств Дело мэра Вышгорода Момота
620 5

Суд отстранил мэра Вышгорода Момота от должности на месяц

Святошинский суд отстранил Момота от должности по подозрению в злоупотреблении бюджетом

Святошинский райсуд Киева принял решение об отстранении Алексея Момота с должности мэра Вышгорода до 16 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На заседании присутствовали Момот и его защитник, а также представитель стороны обвинения.

Судья по делу Анатолий Ясельский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Напомним, 8 октября городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.

Автор: 

мэр (1655) Момот Алексей (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О !!! Епідемія набирає ходу!!!
показать весь комментарий
16.10.2025 17:51 Ответить
зелені гниди, насправді вірять, що залишаться при владі?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:01 Ответить
100% залишаться. Ніхто вже не зможе їх скинути. Будь-який новий майдан буде вкатаний в асфальт під схвальне мовчання "демократичного" Заходу, який зелені цілком влаштовують.
показать весь комментарий
16.10.2025 18:37 Ответить
ЗЕ! вже не сприймають на Заході. Як і дєрьмака, і всю цю обслугу, яка дєрьмака чи найвеличнішого супроводжує. Для Заходу янєлох, як для нас трампон: брехливий дурник, слова якого не відповідають діям. Так трампон хоч з деменцією та старечим маразмом, а "наше все" - просто дурень.
показать весь комментарий
16.10.2025 18:44 Ответить
Захоплення влади триває
показать весь комментарий
16.10.2025 18:13 Ответить
 
 