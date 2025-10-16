Суд отстранил мэра Вышгорода Момота от должности на месяц
Святошинский райсуд Киева принял решение об отстранении Алексея Момота с должности мэра Вышгорода до 16 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
На заседании присутствовали Момот и его защитник, а также представитель стороны обвинения.
Судья по делу Анатолий Ясельский.
Напомним, 8 октября городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.
