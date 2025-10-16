Суд отстранил мэра Вышгорода Момота от должности на месяц

Святошинский райсуд Киева принял решение об отстранении Алексея Момота с должности мэра Вышгорода до 16 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На заседании присутствовали Момот и его защитник, а также представитель стороны обвинения.

Судья по делу Анатолий Ясельский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Напомним, 8 октября городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщено о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств.