РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9192 посетителя онлайн
Новости Фото Растрата бюджетных средств
479 3

Растрата более 6,6 млн грн бюджетных средств: сообщено о подозрении мэру Вышгорода Момоту и директору подрядной организации. ВИДЕО+ФОТО

Городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Закупка техники "для обороны"

Как отмечается, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ должностные лица городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 млн грн.

Также смотрите: Закупки для укрытий в учебных заведениях с переплатой в миллионы гривен: бывшей чиновнице на Волыни сообщили о подозрении. ФОТО

Мэру Вышгорода Алексею Момоту сообщено о подозрении

Установлено, что технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена - примерно на 800 тыс. грн за каждую единицу техники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Несмотря на это, акты приема-передачи подписали, а средства из местного бюджета перечислили. Фактически техника поступила только через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету громады нанесен ущерб более чем на 1,6 млн грн.

Мэру Вышгорода Алексею Момоту сообщено о подозрении

Оплаченные, но невыполненные работы

Другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема - отстойника дождевой канализации в Вышгороде.

Так, городской голова, точно зная о невыполнении подрядных работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 млн грн из местного бюджета.

Мэру Вышгорода Алексею Момоту сообщено о подозрении

Автор: 

Киевская область (4394) растрата (263) Вышгород (82) Момот Алексей (12) Офис Генпрокурора (2686) Вышгородский район (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли. ви. вже. *****. нажеретесь!!?😡
показать весь комментарий
08.10.2025 13:58 Ответить
ніколи
показать весь комментарий
08.10.2025 14:08 Ответить
Цей тип вже давно мав сидіти в колонії з конфіскацією. Всі про це знали! Всі! А він фі досі краде і буде красти, бо той хто вкрав у громади раз ніколи не зупиняється і продовжує красти навіть у ві сні. Тому в усіх нормальних демократіях таких виродків миттєво саджають в буцегарню з конфіскацією, родичас плюють в обличчя на вулицях, роботодавці їх звільняють і їм довічно заборонено працевлаштування в державних службах... А у нас їм мордочки заблюрюють і вся правоохоронна система ширше відкриває кишеня для хабарів. Тьфу! Бодай би всі повиздихали!
показать весь комментарий
08.10.2025 14:07 Ответить
 
 