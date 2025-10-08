Растрата более 6,6 млн грн бюджетных средств: сообщено о подозрении мэру Вышгорода Момоту и директору подрядной организации. ВИДЕО+ФОТО
Городскому голове Вышгорода Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Закупка техники "для обороны"
Как отмечается, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ должностные лица городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 млн грн.
Установлено, что технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена - примерно на 800 тыс. грн за каждую единицу техники.
Несмотря на это, акты приема-передачи подписали, а средства из местного бюджета перечислили. Фактически техника поступила только через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету громады нанесен ущерб более чем на 1,6 млн грн.
Оплаченные, но невыполненные работы
Другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема - отстойника дождевой канализации в Вышгороде.
Так, городской голова, точно зная о невыполнении подрядных работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 млн грн из местного бюджета.
