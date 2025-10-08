УКР
Розтрата понад 6,6 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру меру Вишгорода Момоту та директору підрядної організації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Закупівля техніки "для оборони"

Як зазначається, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.

Меру Вишгорода Олексію Момоту повідомлено про підозру

Встановлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена - приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.

Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.

Меру Вишгорода Олексію Момоту повідомлено про підозру

Оплачені, але невиконані роботи

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді.

Так, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

Меру Вишгорода Олексію Момоту повідомлено про підозру

