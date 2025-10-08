Розтрата понад 6,6 млн грн бюджетних коштів: повідомлено про підозру меру Вишгорода Момоту та директору підрядної організації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Закупівля техніки "для оборони"

Як зазначається, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн.

Встановлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена - приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки.

Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн.

Оплачені, але невиконані роботи

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді.

Так, міський голова, достеменно знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.