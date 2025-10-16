Суд відсторонив мера Вишгорода Момота від посади на місяць
Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення про відсторонення Олексія Момота з посади мера Вишгорода до 16 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На засіданні були присутні Момот і його захисник, а також представник сторони обвинувачення.
Суддя у справі Анатолій Ясельський.
Нагадаємо, 8 жовтня міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру в розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.
