Суд відсторонив мера Вишгорода Момота від посади на місяць

Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення про відсторонення Олексія Момота з посади мера Вишгорода до 16 листопада.

‎Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

‎На засіданні були присутні Момот і його захисник, а також представник сторони обвинувачення.

‎Суддя у справі Анатолій Ясельський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 8 посадовців міськради та комунальних підприємств Одеси підозрюють у незаконній розтраті бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 8 жовтня міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру в розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.