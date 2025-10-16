УКР
Суд відсторонив мера Вишгорода Момота від посади на місяць

Святошинський суд усунув Момота від посади через підозру у зловживанні бюджетом

Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення про відсторонення Олексія Момота з посади мера Вишгорода до 16 листопада.

‎Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

‎На засіданні були присутні Момот і його захисник, а також представник сторони обвинувачення.

‎Суддя у справі Анатолій Ясельський.

Нагадаємо, 8 жовтня міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру в розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.

О !!! Епідемія набирає ходу!!!
16.10.2025 17:51 Відповісти
зелені гниди, насправді вірять, що залишаться при владі?
16.10.2025 18:01 Відповісти
100% залишаться. Ніхто вже не зможе їх скинути. Будь-який новий майдан буде вкатаний в асфальт під схвальне мовчання "демократичного" Заходу, який зелені цілком влаштовують.
16.10.2025 18:37 Відповісти
ЗЕ! вже не сприймають на Заході. Як і дєрьмака, і всю цю обслугу, яка дєрьмака чи найвеличнішого супроводжує. Для Заходу янєлох, як для нас трампон: брехливий дурник, слова якого не відповідають діям. Так трампон хоч з деменцією та старечим маразмом, а "наше все" - просто дурень.
16.10.2025 18:44 Відповісти
Захоплення влади триває
16.10.2025 18:13 Відповісти
 
 