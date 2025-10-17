РУС
Настоящая готовность России к миру определяется не словами, а прекращением ударов, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку РФ по Кривому Рогу, отметив системность российских ударов по украинской энергетике в течение последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в телеграм.

"Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней - именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики.

Россия рассчитывает оставить нашу часть Европы островом опасностей и издевательства над жизнью людей", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается превратить Украину в "остров опасности", однако этого нельзя допустить.

"Настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы", - отметил Зеленский.

Президент призвал партнеров к дальнейшему усилению украинской ПВО

"Каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни. Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано", - добавил Зеленский.

Терпіла, ішак зелений
17.10.2025 06:42 Ответить
"...припиненням ударів." Все по плану ти не ЛОХ.
17.10.2025 06:46 Ответить
кацапи тримають Трампа за яйка, вже 9 міс. його крутять на х*ю з намаганням заморозити війну. І ще, думаю, пів року зможуть продовжувати вертіти.
стирають Україну в руїни, у відповідь ти майже не бомбиш, а те що ти запускаєш у вигляді пердольотев, які до цілі летять пів дня, вони навчились майже безболісно переносити.
То чому вони повинні хотіти миру?
17.10.2025 06:52 Ответить
Так Зеля тут не просит мира, он говорит, что путя больше года говорит что готов к мирным переговорам и в это же время наносит бессмысленные удар, и каждый день по рашке наносятся удары
17.10.2025 07:08 Ответить
Хтось обіцяв відповідь дзеркальну,помсту?Мабуть всім почулось.Чи може помилились?Точно,помилились,вибравши лузера з неадекватною шоблою під ім'ям "Слуга народа".
17.10.2025 07:02 Ответить
Геть безтолкового ішака!
17.10.2025 07:06 Ответить
Уже як тільки не піарили ракети Фламінго, які рознесуть ворожі об'єкти на шмаття, але фактично, замість цього чуємо тільки ниття влади про удари по Україні. На який хрін нам потрібні Томагавки, якщо примарні Фламінго летять втричі далі, у них в п'ятеро більший заряд, випускаються по СІМ штук кожного дня, летять, оминаючи ПВО на висоті 40 метрів? Хто відповість за цей фейєричнийй, ракетний триндеж? Чи може думають, що всі про це забудуть? Але коли в тебе нема дома світла дуже важко вибачати владних брехунів.
17.10.2025 07:16 Ответить
"...вибачати....брехунів". Не тільки вибачають а готові 25% зелених йо.нутих проголосувати знову за дилетанта, єврея, прикривача корупціонерів а можливо і самого себе диктатора Зеленського.
17.10.2025 08:21 Ответить
Які ж мудрі слова!!! Так 73%? Вважайте, що після цих слів удари ракетами і дорогами зупинилися. Головне асфальт і перестати стріляти...
17.10.2025 08:27 Ответить
 
 