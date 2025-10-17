Настоящая готовность России к миру определяется не словами, а прекращением ударов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку РФ по Кривому Рогу, отметив системность российских ударов по украинской энергетике в течение последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в телеграм.

"Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней - именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия рассчитывает оставить нашу часть Европы островом опасностей и издевательства над жизнью людей", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается превратить Украину в "остров опасности", однако этого нельзя допустить.

"Настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы", - отметил Зеленский.

Президент призвал партнеров к дальнейшему усилению украинской ПВО

"Каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни. Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кривой Рог под атакой "Шахедов": раздались мощные взрывы, работает ПВО