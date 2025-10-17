Справжня готовність Росії до миру визначається не словами, а припиненням ударів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку РФ по Кривому Рогу, наголосивши на системності російських ударів по українській енергетиці впродовж останніх тижнів.

про це йдеться в його дописі у телеграм.

"Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней - саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики.

Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія намагається перетворити Україну на "острів небезпеки", однак цього не можна допустити.

"Справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", - зазначив Зеленський.

Президент закликав партнерів до подальшого посилення української ППО

"Кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", - додав Зеленський.

