УКР
Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
588 9

Справжня готовність Росії до миру визначається не словами, а припиненням ударів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку РФ по Кривому Рогу, наголосивши на системності російських ударів по українській енергетиці впродовж останніх тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі у телеграм.

"Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней - саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики.

Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росія намагається перетворити Україну на "острів небезпеки", однак цього не можна допустити. 

"Справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", - зазначив Зеленський.

Президент закликав партнерів до подальшого посилення української ППО

"Кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) обстріл (31402) росія (68485)
Терпіла, ішак зелений
17.10.2025 06:42 Відповісти
"...припиненням ударів." Все по плану ти не ЛОХ.
17.10.2025 06:46 Відповісти
кацапи тримають Трампа за яйка, вже 9 міс. його крутять на х*ю з намаганням заморозити війну. І ще, думаю, пів року зможуть продовжувати вертіти.
стирають Україну в руїни, у відповідь ти майже не бомбиш, а те що ти запускаєш у вигляді пердольотев, які до цілі летять пів дня, вони навчились майже безболісно переносити.
То чому вони повинні хотіти миру?
17.10.2025 06:52 Відповісти
Так Зеля тут не просит мира, он говорит, что путя больше года говорит что готов к мирным переговорам и в это же время наносит бессмысленные удар, и каждый день по рашке наносятся удары
17.10.2025 07:08 Відповісти
Хтось обіцяв відповідь дзеркальну,помсту?Мабуть всім почулось.Чи може помилились?Точно,помилились,вибравши лузера з неадекватною шоблою під ім'ям "Слуга народа".
17.10.2025 07:02 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
17.10.2025 07:06 Відповісти
Уже як тільки не піарили ракети Фламінго, які рознесуть ворожі об'єкти на шмаття, але фактично, замість цього чуємо тільки ниття влади про удари по Україні. На який хрін нам потрібні Томагавки, якщо примарні Фламінго летять втричі далі, у них в п'ятеро більший заряд, випускаються по СІМ штук кожного дня, летять, оминаючи ПВО на висоті 40 метрів? Хто відповість за цей фейєричнийй, ракетний триндеж? Чи може думають, що всі про це забудуть? Але коли в тебе нема дома світла дуже важко вибачати владних брехунів.
17.10.2025 07:16 Відповісти
"...вибачати....брехунів". Не тільки вибачають а готові 25% зелених йо.нутих проголосувати знову за дилетанта, єврея, прикривача корупціонерів а можливо і самого себе диктатора Зеленського.
17.10.2025 08:21 Відповісти
Які ж мудрі слова!!! Так 73%? Вважайте, що після цих слів удари ракетами і дорогами зупинилися. Головне асфальт і перестати стріляти...
17.10.2025 08:27 Відповісти
 
 