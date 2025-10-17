РУС
Враг атаковал Украину 70 ударными БПЛА. Силы ПВО ликвидировали 35, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 17 октября противник атаковал Украину 70 ударными БпЛА, в том числе 50 "шахедов". ПВО сбила 35 дронов, зафиксировано попадание 31 БпЛА на 10 локациях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В Воздушных силах отметили, что вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве несколько БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 320 БпЛА и 37 ракет выпустила РФ по Украине: основная цель - энергетика, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Результат работы ПВО

Автор: 

ПВО (3197) Воздушные силы (2740)
Тобто, результативність впала до 50%.
17.10.2025 09:28 Ответить
З такою результативністю до нового року будемо у курінях грітися біля багать!
17.10.2025 09:43 Ответить
 
 