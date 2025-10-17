Ворог атакував Україну 70 ударними БпЛА. Сили ППО ліквідували 35, - Повітряні сили

У ніч на 17 жовтня противник атакував Україну 70 ударними БпЛА, зокрема 50 "шахедів". ППО збила 35 дронів, зафіксовано влучання 31 БпЛА на 10 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває. У повітряному просторі декілька БпЛА.

