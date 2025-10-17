УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10467 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
546 4

Ворог атакував Україну 70 ударними БпЛА. Сили ППО ліквідували 35, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 17 жовтня противник атакував Україну 70 ударними БпЛА, зокрема 50 "шахедів". ППО збила 35 дронів, зафіксовано влучання 31 БпЛА на 10 локаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває. У повітряному просторі декілька БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 320 БпЛА та 37 ракет випустила РФ по Україні: основна ціль - енергетика, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Результат роботи ППО

Автор: 

ППО (3644) Повітряні сили (3082)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, результативність впала до 50%.
показати весь коментар
17.10.2025 09:28 Відповісти
піди покажи "як треба"!
показати весь коментар
17.10.2025 10:34 Відповісти
З такою результативністю до нового року будемо у курінях грітися біля багать!
показати весь коментар
17.10.2025 09:43 Відповісти
Бидоновские запасы исчерпываются.
показати весь коментар
17.10.2025 10:47 Відповісти
 
 