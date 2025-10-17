Россияне атаковали беспилотниками транспортную инфраструктуру Чернигова, один человек пострадал
Российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Чернигова. Один человек пострадал.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал", - говорится в заметке.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября российские войска нанесли серии ударов беспилотниками по Новгород-Северскому Черниговской области.
