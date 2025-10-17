РУС
Новости Атака беспилотников на Чернигов
Россияне атаковали беспилотниками транспортную инфраструктуру Чернигова, один человек пострадал

Враг атаковал Чернигов

Российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Чернигова. Один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал", - говорится в заметке.

Также смотрите: РФ атаковала беспилотниками Чернигов: повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября российские войска нанесли серии ударов беспилотниками по Новгород-Северскому Черниговской области.

