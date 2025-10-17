УКР
Росіяни атакували безпілотниками транспортну інфраструктуру Чернігова, одна людина постраждала

Ворог атакував Чернігів

Російські війська атакували транспортну інфраструктуру Чернігова. Одна людина постраждала.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Одна людина постраждала", - йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Новгород-Сіверському Чернігівської області.

