Новости Санкции против Беларуси
188 4

Беларусь пытается восстановить контакты с ЕС, надеясь на ослабление санкций, - Reuters

лукашенко

Беларусь активизировала дипломатические контакты со странами ЕС на фоне потепления диалога с США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, Минск стремится добиться смягчения санкций, введенных после репрессий 2020 года и поддержки войны России против Украины.

По данным агентства, бывший заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, который сейчас представляет Беларусь при Ватикане, координирует неформальные контакты Минска со странами Западной Европы. Он передает сигналы о готовности Беларуси играть роль в потенциальных переговорах между РФ и Украиной.

Дипломаты считают, что белорусское руководство пытается воспользоваться "окном возможностей", открытым после налаживания контактов с администрацией Дональда Трампа. Именно после телефонного разговора Лукашенко с Трампом США частично сняли санкции с авиакомпании Belavia, а Минск освободил более 50 политических заключенных.

В то же время в Европе воспринимают эти шаги осторожно. Часть стран ЕС сомневается, что Лукашенко действительно стремится к независимости от Москвы, ведь Минск продолжает совместные военные учения с РФ.

Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской призывает Евросоюз не спешить с отменой санкций, пока в стране не произойдут реальные демократические изменения.

Автор: 

Беларусь (8048) санкции (11929) Евросоюз (17710)
Сортировать:
Що, вусатий поц, бульба не виросла?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:27 Ответить
Що, у Бульбофюрера вже підгорає срака, на якій вже не всидіти на двох стільцях?
показать весь комментарий
17.10.2025 11:28 Ответить
Лукашенка можна було раніше легко купити, словами, погладжуючи як собачку. Він цього хотів, демонстративно лаявся з кацапами. Проблема в тому що Європа всі питання хоче вирішувати революціями. Ще не пізно. Алієв диктатор не гірше, але з ним у Заходу справжня любов.
показать весь комментарий
17.10.2025 11:39 Ответить
 
 