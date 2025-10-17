УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Білорусі
501 9

Білорусь намагається відновити контакти з ЄС, сподіваючись на послаблення санкцій, - Reuters

лукашенко

Білорусь активізувала дипломатичні контакти з країнами ЄС на тлі потепління діалогу зі США. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Мінськ прагне домогтися пом’якшення санкцій, запроваджених після репресій 2020 року та підтримки війни Росії проти України.

За даними агентства, колишній заступник міністра закордонних справ Юрій Амбразевич, який нині представляє Білорусь при Ватикані, координує неформальні контакти Мінська з країнами Західної Європи. Він передає сигнали про готовність Білорусі відігравати роль у потенційних переговорах між РФ та Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ, - Трамп

Дипломати вважають, що білоруське керівництво намагається скористатися "вікном можливостей", відкритим після налагодження контактів з адміністрацією Дональда Трампа. Саме після телефонної розмови Лукашенка з Трампом США частково зняли санкції з авіакомпанії Belavia, а Мінськ звільнив понад 50 політичних в’язнів.

Водночас у Європі сприймають ці кроки обережно. Частина країн ЄС сумнівається, що Лукашенко справді прагне незалежності від Москви, адже Мінськ продовжує спільні військові навчання з РФ.

Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською закликає Євросоюз не поспішати зі скасуванням санкцій, доки в країні не відбудуться реальні демократичні зміни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (8111) санкції (12842) Євросоюз (14321)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, вусатий поц, бульба не виросла?
показати весь коментар
17.10.2025 11:27 Відповісти
Що, у Бульбофюрера вже підгорає срака, на якій вже не всидіти на двох стільцях?
показати весь коментар
17.10.2025 11:28 Відповісти
Бульборашка це клоака через яку Сосія і Китай лазять в Європу. Цю клоаку потрібно зацементувати якщо хочете щоб в Європі не було сраки
показати весь коментар
17.10.2025 12:32 Відповісти
Лукашенка можна було раніше легко купити, словами, погладжуючи як собачку. Він цього хотів, демонстративно лаявся з кацапами. Проблема в тому що Європа всі питання хоче вирішувати революціями. Ще не пізно. Алієв диктатор не гірше, але з ним у Заходу справжня любов.
показати весь коментар
17.10.2025 11:39 Відповісти
ШТО ?
показати весь коментар
17.10.2025 12:58 Відповісти
Так звана "білорусь" повинна нам відповісти за ракетні обстріли нащих міст і сіл і за участь білоруської армії в війні проти нашої країни.
показати весь коментар
17.10.2025 11:59 Відповісти
Терорист і масовий вбивця який люто ненавидить весь Захід, хоче знову торгувати з ЄС. Це якийсь сюрр.
показати весь коментар
17.10.2025 12:28 Відповісти
Видавайте військових злочинців! Та ************** від москви
показати весь коментар
17.10.2025 12:54 Відповісти
 
 