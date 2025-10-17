Білорусь намагається відновити контакти з ЄС, сподіваючись на послаблення санкцій, - Reuters

Білорусь активізувала дипломатичні контакти з країнами ЄС на тлі потепління діалогу зі США.

Як зазначається, Мінськ прагне домогтися пом’якшення санкцій, запроваджених після репресій 2020 року та підтримки війни Росії проти України.

За даними агентства, колишній заступник міністра закордонних справ Юрій Амбразевич, який нині представляє Білорусь при Ватикані, координує неформальні контакти Мінська з країнами Західної Європи. Він передає сигнали про готовність Білорусі відігравати роль у потенційних переговорах між РФ та Україною.

Дипломати вважають, що білоруське керівництво намагається скористатися "вікном можливостей", відкритим після налагодження контактів з адміністрацією Дональда Трампа. Саме після телефонної розмови Лукашенка з Трампом США частково зняли санкції з авіакомпанії Belavia, а Мінськ звільнив понад 50 політичних в’язнів.

Водночас у Європі сприймають ці кроки обережно. Частина країн ЄС сумнівається, що Лукашенко справді прагне незалежності від Москви, адже Мінськ продовжує спільні військові навчання з РФ.

Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською закликає Євросоюз не поспішати зі скасуванням санкцій, доки в країні не відбудуться реальні демократичні зміни.

