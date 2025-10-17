НБУ жестко раскритиковал инициативу Гетманцева по удвоению налога на прибыль банков
Национальный банк Украины назвал опасной инициативу налогового комитета Верховной Рады под председательством Даниила Гетманцева относительно повышения ставки налога на прибыль для банков вдвое. Регулятор заявил, что такой шаг "подрывает доверие к налоговой системе" и может иметь "серьезные последствия не только для банков".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом банк сообщил в ответе на запрос "Телеграф".
По позиции НБУ, экстраналог 2023 года был разовым исключением. В прошлом году Центробанк уже выступал против пролонгации повышенного налогообложения из-за возвращения рынка к нормальности. Сейчас, во время войны, дальнейшее увеличение налогового давления ослабит ликвидность сектора, потому что потребует значительных оттоков средств на уплату налога; создает риск невыполнения планов капитализации по итогам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС - возможны случаи докапитализации госбанков за счет налогоплательщиков; стимулирует налоговый арбитраж и демотивирует прозрачную деятельность бизнеса.
НБУ напоминает, что банковская система уже дважды платила налог фактически по ставке 50%: 77 млрд грн за 2023 год и 96 млрд грн за 2024-й, обеспечивая около трети всех налоговых поступлений при вкладе около 2% в ВВП. Ожидаемый фискальный эффект от нового повышения, по оценке регулятора, будет существенно ниже заявленного - около 20 млрд грн за два года - и в значительной степени ляжет на государственные банки (которые и так платят дивиденды государству).
Отдельно НБУ предупредил: банки, как крупнейшие инвесторы в ОВГЗ, способны привлечь для правительства значительно больше ресурсов на внутреннем рынке, чем даст дополнительный налог; повышение ставки срывает этот план финансирования восстановления экономики. Регулятор также отметил, что никаких консультаций с Нацбанком перед принятием решения комитетом не проводилось.
Напомним, на днях Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году.
Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
