Использование замороженных активов РФ
МВФ об использовании замороженных активов РФ: Рекомендует искать прочную правовую основу

МВФ о замороженных активах РФ

В МВФ порекомендовали странам, которые рассматривают использование замороженных российских активов, искать для этого прочную правовую основу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер на брифинге в Вашингтоне.

"Мы рекомендуем, когда речь идет об использовании замороженных российских активов, странам, которые рассматривают это, искать прочную правовую основу, прежде чем это делать, а также остерегаться любых последствий для международной валютной системы", - заявил он.

Также читайте: ЕС предлагает направить часть "репарационного кредита" с активов РФ на закупку оружия США для Украины, - FT

Ранее сообщалось, что оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.

Конфіскація нацистського золота та активів. Ось основа, хоча впевнений, що потужна елітка України з мажорів та потомствєнних покидьків ніхера для цього не робить.
