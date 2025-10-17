МВФ об использовании замороженных активов РФ: Рекомендует искать прочную правовую основу

В МВФ порекомендовали странам, которые рассматривают использование замороженных российских активов, искать для этого прочную правовую основу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер на брифинге в Вашингтоне.

"Мы рекомендуем, когда речь идет об использовании замороженных российских активов, странам, которые рассматривают это, искать прочную правовую основу, прежде чем это делать, а также остерегаться любых последствий для международной валютной системы", - заявил он.

Ранее сообщалось, что оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.