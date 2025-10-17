УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
МВФ про використання заморожених активів РФ: Рекомендує шукати міцну правову основу

МВФ про заморожені активи РФ

У МВФ порекомендували країнам, які розглядають використання заморожених російських активів, шукати для цього міцну правову основу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми рекомендуємо, коли йдеться про використання заморожених російських активів, країнам, які розглядають це, шукати міцну правову основу, перш ніж це робити, а також остерігатися будь-яких наслідків для міжнародної валютної системи", – заявив він.

Також читайте: ЄС пропонує спрямувати частину "репараційного кредиту" з активів РФ на закупівлю зброї США для України, - FT

Раніше повідомлялося, що оборонна дорожня карта Європи містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року.

Конфіскація нацистського золота та активів. Ось основа, хоча впевнений, що потужна елітка України з мажорів та потомствєнних покидьків ніхера для цього не робить.
17.10.2025 18:33
 
 