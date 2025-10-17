МВФ про використання заморожених активів РФ: Рекомендує шукати міцну правову основу
У МВФ порекомендували країнам, які розглядають використання заморожених російських активів, шукати для цього міцну правову основу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер на брифінгу у Вашингтоні.
"Ми рекомендуємо, коли йдеться про використання заморожених російських активів, країнам, які розглядають це, шукати міцну правову основу, перш ніж це робити, а також остерігатися будь-яких наслідків для міжнародної валютної системи", – заявив він.
Раніше повідомлялося, що оборонна дорожня карта Європи містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року.
Андрій Лавриненко
17.10.2025 18:33
