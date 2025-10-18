РУС
Новости Индустрия дронов
США получат определенные типы украинских дронов, - Зеленский

Индустрия дронов

зеленський

США получат определенные типы украинских беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская и американская команды работают по вопросу беспилотников.

"Команды работают по вопросу беспилотников, но еще до прибытия в Вашингтон команда от Украины была здесь. Мы обсуждаем, мы открыты для обсуждения, и я считаю, что Соединенные Штаты получат определенные типы беспилотников",- сказал Зеленский.

Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на ракеты Tomahawk

Зеленский Владимир (22297) США (28098) дроны (5130)
У нас цього добра, як і ракет!

18.10.2025 00:49 Ответить
Україна отримає фото Томагавка
18.10.2025 00:49 Ответить
І покладе до фото Фламінго.
18.10.2025 01:01 Ответить
Міняй Фламінги на Томагавки! Кажи, наші дальше летять, більше несуть бч.
18.10.2025 00:51 Ответить
Хай ще запропонує Деменцію "право першої ночі" з своєю дочкою... Придурок...
18.10.2025 00:56 Ответить
Вот как мы им фламинго, так и они нам томагавки)
18.10.2025 00:58 Ответить
volodymyr_omelyan Не знаю, хто порадив

Президенту України виступати на фоні

паркану з табличкою «не заходити»

Припустимо, випадково, але для шоу

важлива кожна деталь.

Очевидно, ці американсько-українські

перемовини пройшли гірше за попередні.

Путін встиг втрутитися і зайти зі своїх

козирів. Яким був козирний туз, з'ясовувати в

подальшому американському судочинству

ФБР. Але, направду, позиція Трампа у Третій

Світовій кардинально не відрізняється від

позиції Рузвельта на початку Другої Світової

Такий шлях **********..

Наша біда в тому, що Україну очолює не

Черчілль, а Чемберлен.

Тому нікому жити в крилі Білого Дому, ніхто

не здатен поставити державні інтереси

понад персональні, тому замість мачо з

власними ракетами ми бачимо когознащо,

який не знає, хто у нього за що відповідає і

чим воювати

Єдине, у чому нам щастить цього разу: ми не

самі. менше
18.10.2025 01:33 Ответить
Копалини американці отримали.На вимоги зупинитись там де є-ЗЕбіл погоджується (частини Харківської,Донецької,Дніпропетровської,Запоріжської,Херсонської,майже вся Луганська будуть окуповані)?Дрони збирається передати США.Що в обмін-паперові гарантії безпеки?Як будуть окуповані території повертатись?
18.10.2025 05:51 Ответить
Цікаво,в що отримає Україна?
18.10.2025 07:34 Ответить
Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз, - Axios оце отримує. 73% радійте-ваша перемога.
18.10.2025 08:54 Ответить
Тільки після того, як Україна отримає від США певні види Тамогавків в достатній кількості
18.10.2025 07:43 Ответить
закони вчи , якщо їх не хватає на війні , не маєш право
18.10.2025 08:22 Ответить
 
 