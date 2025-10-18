1 281 12
США получат определенные типы украинских дронов, - Зеленский
Индустрия дронов
США получат определенные типы украинских беспилотников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская и американская команды работают по вопросу беспилотников.
"Команды работают по вопросу беспилотников, но еще до прибытия в Вашингтон команда от Украины была здесь. Мы обсуждаем, мы открыты для обсуждения, и я считаю, что Соединенные Штаты получат определенные типы беспилотников",- сказал Зеленский.
Президенту України виступати на фоні
паркану з табличкою «не заходити»
Припустимо, випадково, але для шоу
важлива кожна деталь.
Очевидно, ці американсько-українські
перемовини пройшли гірше за попередні.
Путін встиг втрутитися і зайти зі своїх
козирів. Яким був козирний туз, з'ясовувати в
подальшому американському судочинству
ФБР. Але, направду, позиція Трампа у Третій
Світовій кардинально не відрізняється від
позиції Рузвельта на початку Другої Світової
Такий шлях **********..
Наша біда в тому, що Україну очолює не
Черчілль, а Чемберлен.
Тому нікому жити в крилі Білого Дому, ніхто
не здатен поставити державні інтереси
понад персональні, тому замість мачо з
власними ракетами ми бачимо когознащо,
який не знає, хто у нього за що відповідає і
чим воювати
Єдине, у чому нам щастить цього разу: ми не
самі. менше