США получат определенные типы украинских дронов, - Зеленский

США получат определенные типы украинских беспилотников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская и американская команды работают по вопросу беспилотников.

"Команды работают по вопросу беспилотников, но еще до прибытия в Вашингтон команда от Украины была здесь. Мы обсуждаем, мы открыты для обсуждения, и я считаю, что Соединенные Штаты получат определенные типы беспилотников",- сказал Зеленский.

