УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4945 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
462 7

США отримають певні типи українських дронів, - Зеленський

Індустрія дронів

зеленський

США отримають певні типи українських безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська та американська команди працюють щодо питання безпілотників.

"Команди працюють по питанню безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення і я вважаю, що Сполучені Штати отримають певні типи безпілотників",- сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) США (24542) дрони (6075)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас цього добра, як і ракет!

показати весь коментар
18.10.2025 00:49 Відповісти
Україна отримає фото Томагавка
показати весь коментар
18.10.2025 00:49 Відповісти
І покладе до фото Фламінго.
показати весь коментар
18.10.2025 01:01 Відповісти
Міняй Фламінги на Томагавки! Кажи, наші дальше летять, більше несуть бч.
показати весь коментар
18.10.2025 00:51 Відповісти
Хай ще запропонує Деменцію "право першої ночі" з своєю дочкою... Придурок...
показати весь коментар
18.10.2025 00:56 Відповісти
Вот как мы им фламинго, так и они нам томагавки)
показати весь коментар
18.10.2025 00:58 Відповісти
volodymyr_omelyan Не знаю, хто порадив

Президенту України виступати на фоні

паркану з табличкою «не заходити»

Припустимо, випадково, але для шоу

важлива кожна деталь.

Очевидно, ці американсько-українські

перемовини пройшли гірше за попередні.

Путін встиг втрутитися і зайти зі своїх

козирів. Яким був козирний туз, з'ясовувати в

подальшому американському судочинству

ФБР. Але, направду, позиція Трампа у Третій

Світовій кардинально не відрізняється від

позиції Рузвельта на початку Другої Світової

Такий шлях **********..

Наша біда в тому, що Україну очолює не

Черчілль, а Чемберлен.

Тому нікому жити в крилі Білого Дому, ніхто

не здатен поставити державні інтереси

понад персональні, тому замість мачо з

власними ракетами ми бачимо когознащо,

який не знає, хто у нього за що відповідає і

чим воювати

Єдине, у чому нам щастить цього разу: ми не

самі. менше
показати весь коментар
18.10.2025 01:33 Відповісти
 
 