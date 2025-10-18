США отримають певні типи українських дронів, - Зеленський

Індустрія дронів

США отримають певні типи українських безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська та американська команди працюють щодо питання безпілотників.

"Команди працюють по питанню безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення і я вважаю, що Сполучені Штати отримають певні типи безпілотників",- сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk