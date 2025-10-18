462 7
США отримають певні типи українських дронів, - Зеленський
Індустрія дронів
США отримають певні типи українських безпілотників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, українська та американська команди працюють щодо питання безпілотників.
"Команди працюють по питанню безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення і я вважаю, що Сполучені Штати отримають певні типи безпілотників",- сказав Зеленський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президенту України виступати на фоні
паркану з табличкою «не заходити»
Припустимо, випадково, але для шоу
важлива кожна деталь.
Очевидно, ці американсько-українські
перемовини пройшли гірше за попередні.
Путін встиг втрутитися і зайти зі своїх
козирів. Яким був козирний туз, з'ясовувати в
подальшому американському судочинству
ФБР. Але, направду, позиція Трампа у Третій
Світовій кардинально не відрізняється від
позиції Рузвельта на початку Другої Світової
Такий шлях **********..
Наша біда в тому, що Україну очолює не
Черчілль, а Чемберлен.
Тому нікому жити в крилі Білого Дому, ніхто
не здатен поставити державні інтереси
понад персональні, тому замість мачо з
власними ракетами ми бачимо когознащо,
який не знає, хто у нього за що відповідає і
чим воювати
Єдине, у чому нам щастить цього разу: ми не
самі. менше