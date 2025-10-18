РУС
Новости Отключение электроэнергии
Аварийные отключения света применили в ряде областей

Вечером субботы, 18 октября, в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сказано в сообщении.

Кроме этого, экстренные отключения света применены в Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

В Черниговской области действуют графики отключения света.

Напомним, что утром 18 октября на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2259) Укрэнерго (677) отключение света (464)
слава нашому свєточу зєлєнськаму! твой лік святой нам свєтіт і грєєт нас! а скумбрія корміт!
18.10.2025 18:38 Ответить
👏коте на фото ото - щоб ми піймали мімімі?))
18.10.2025 19:06 Ответить
ми тільки облизня від дурника зеленського можемо спіймати.
18.10.2025 19:08 Ответить
18.10.2025 18:44 Ответить
як тіки народ захвилюється і почне критикувати вонючу фсбешну саунну підстилку - почнеться массове тотальне відключення світла.щоб не *******.
18.10.2025 18:46 Ответить
На параші не?
18.10.2025 18:50 Ответить
Слава Ze! Слава Ze! Слава Ze!
Так, ******** чи ні?
18.10.2025 18:54 Ответить
А где горящие силовые подстанции дальнего Подмосковья?
18.10.2025 19:17 Ответить
 
 