Аварийные отключения света применили в ряде областей
Вечером субботы, 18 октября, в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сказано в сообщении.
Кроме этого, экстренные отключения света применены в Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
В Черниговской области действуют графики отключения света.
Напомним, что утром 18 октября на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ситуація з тим, що світла не буде, малоймовірна, - голова "Укренерго"
https://censor.net/biz/news/3580288/sytuatsiya-z-tym-scho-svitla-ne-bude-maloyimovirna-golova-ukrenergo#comment_6c7b511e-132c-4ee8-a20f-bcc71a1ff087
Так, ******** чи ні?