Аварийные отключения света применили в ряде областей

Вечером субботы, 18 октября, в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сказано в сообщении.

Кроме этого, экстренные отключения света применены в Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

В Черниговской области действуют графики отключения света.

Напомним, что утром 18 октября на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений.

